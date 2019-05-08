Gürcistan'a eski kimlikle gidilemeyecek
|08 Mayıs 2019 17:45
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Türkiye'den Gürcistan'a gidecek Türk vatandaşlarının 1 Eylül 2019 tarihi itibarıyla eski kimlik kartlarıyla işlem yapamayacakları bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında yapılan anlaşma ve protokol ile ilgili genelge kapsamında iki ülke vatandaşlarının bu ülkelere yapacakları seyahatlerde kimlik kartlarıyla giriş ve çıkış yapabilmelerine ilişkin hususların belirlendiği hatırlatıldı.
Belirlenen hususlar arasında, karşılıklı seyahatlerde kullanılacak kimlik kartlarının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarına uygun makinada okunabilir olması gerektiğinin bulunduğu, Türk vatandaşlarının ICAO standartlarına uygun makinada okunabilir kimlik kartları kullanmaya başlayana kadar mevcut tek dilli kimlik kartının kullanılabileceğinin yer aldığı ifade edildi.
Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan geçişlerde eski kimlik kartlarının kullanılmasından kaynaklı güvenlik zafiyeti oluştuğu ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmaya çalışan kişilerin buraya yöneldiği belirtilen açıklamada, 1 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Türkiye'den Gürcistan'a gidecek Türk vatandaşlarının eski kimlik kartlarıyla işlem yapamayacakları kaydedildi.
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