1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kastamonu'da 14 sanık FETÖ'den hakim karşında

Ayrı ayrı görülen duruşmalarda "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla 14 sanığın yargılanmasına devam edildi
 08 Mayıs 2019 17:51
Yazdır
Kastamonu'da 14 sanık FETÖ'den hakim karşında

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Murat K, Abdulmecit K, Salih P, Recep V, Murat T, Ali B, Elif P, Fazilet Ş, Aysel T, Fevziye A, Fatma Ö, Mustafa Ö, Meltem Ö. ve Şükran K. katıldı.

Sanıklardan Meltem Ö, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.

Hattı kendisinin kullandığını ifade eden Meltem Ö, internetle ilgili işlemleri eşinin yaptığını söyledi.

Şükran K. ise örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Diğer sanıklar da önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti dosyalardaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmaları erteledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ şüphelileri pazar yerinde yakalandı
08 Mayıs 2019 18:34		 Adana'da 6 sanığa FETÖ'den beraat
08 Mayıs 2019 18:17
Zırhlı Birlikler davasında esasa ilişkin savunmalar alınıyor
08 Mayıs 2019 18:13		 Bulgaristan vatandaşı 3 kişi FETÖ şüphelilerine yardımdan hakim karşına çıktı
08 Mayıs 2019 17:30
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
08 Mayıs 2019 16:21		 Yargıtay ve YSK eski üyesine FETÖ'den 12 yıl hapis cezası
08 Mayıs 2019 16:03
Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 12 sanığa hapis istemi
08 Mayıs 2019 16:01		 FETÖ'den tutuklanan eski yüzbaşıya adli kontrol şartıyla tahliye
08 Mayıs 2019 15:34
Eski yüzbaşı ile üniversite öğrencisi FETÖ'den hakim karşısına çıktı
08 Mayıs 2019 15:20		 Demirtaş'ın yargılandığı davada görevsizlik kararı
08 Mayıs 2019 15:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:45 - Akçay: TC ibaresini asmak önemlidir18:41 - Emniyet müdüründen inşaat işçilerine yardım18:34 - FETÖ şüphelileri pazar yerinde yakalandı18:20 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:17 - Adana'da 6 sanığa FETÖ'den beraat18:15 - Türkiye'nin enflasyon korumalı ilk borçlanma araçları VakıfBank'tan18:13 - Zırhlı Birlikler davasında esasa ilişkin savunmalar alınıyor18:07 - TBMM'de araştırma komisyonu üyeleri belirlendi18:07 - Müftü ve müftü yardımcılığı sınav giriş yerleri açıklandı18:03 - 'Adalet Bakanlığı, aile içi şiddet mahkemeleri kurmayı düşünüyor'
17:53 - Bakan Selçuk: 92 bin 165 öğretmen açığı var17:51 - Kastamonu'da 14 sanık FETÖ'den hakim karşında17:45 - Gürcistan'a eski kimlikle gidilemeyecek17:40 - Gaspçılarla çatışan iş adamı yaralandı17:30 - Bulgaristan vatandaşı 3 kişi FETÖ şüphelilerine yardımdan hakim karşına çıktı17:25 - 'Belediye iş kapısı değildir ancak yatırımcının önünü açacağız'17:23 - Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem17:18 - Çeyrek altın günü 417,00 TL'den tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararı
Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı Kurum İçi Nakil Duyurusunu yayımladı
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
AK Parti'den yeni kanun teklifi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
benim senden tek istediğim dudaklarından öpmek 6
game of thrones izlemek için izin almak 1
12.05.2019 m.başakşehir vs ankaragücü maçı 4
Metinalkan 7
Çalışma masası dağınıklığı 4
birçok ünlünün ekrem imamoğlu lehine tweet atması 3
Vita Brevis 1
tolga öcal 1
Cebren ve hile 1
gündem dışı takılmak 2
SON İLANLAR
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 20 İşçi Alacak
Adana Pozantı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam