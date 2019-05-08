Kastamonu'da 14 sanık FETÖ'den hakim karşında
|08 Mayıs 2019 17:51
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Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Murat K, Abdulmecit K, Salih P, Recep V, Murat T, Ali B, Elif P, Fazilet Ş, Aysel T, Fevziye A, Fatma Ö, Mustafa Ö, Meltem Ö. ve Şükran K. katıldı.
Sanıklardan Meltem Ö, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.
Hattı kendisinin kullandığını ifade eden Meltem Ö, internetle ilgili işlemleri eşinin yaptığını söyledi.
Şükran K. ise örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.
Diğer sanıklar da önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti dosyalardaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmaları erteledi.
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