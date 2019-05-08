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TBMM'de araştırma komisyonu üyeleri belirlendi

TBMM Genel Kurulunda, bazı araştırma komisyonlarına üye belirlenmesi işlemi gerçekleştirildi
 08 Mayıs 2019 18:07
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TBMM'de araştırma komisyonu üyeleri belirlendi

Meclis çatısı altında bazı konuların araştırılması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla kurulan ve üye belirlenme işlemi gerçekleştirilen komisyonlar şöyle:

- Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelenin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu,

- Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması için Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu,

- Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu,

- ALS, SMA, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ile Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi İçin Meclis Araştırma Komisyonu,

- Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu.
Anadolu Ajansı
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