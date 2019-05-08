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Müftü ve müftü yardımcılığı sınav giriş yerleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, ilçe müftülüğü ve müftü yardımcılığı sınav giriş yerlerini açıkladı
 08 Mayıs 2019 18:07
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Müftü ve müftü yardımcılığı sınav giriş yerleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, ilçe müftülüğü ve müftü yardımcılığı sınav giriş yerlerini açıkladı.

2019 Yılı İlçe Müftülüğü Sınavı (Yazılı) Yer ve Tarih Duyurusu

2019 Yılı İlçe Müftülüğü Sınavı'nın yazılı aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar "Sınav Giriş Belgesi"ni (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresinden alabileceklerdir.

Adaylar, TC Kimlik No'lu kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesiyle birlikte belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 11:00'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Adaylar sınava gelirken kurşun kalem, silgi, kalemtıraş vb. kendileri getireceklerdir.

İlgililere duyurulur.

2019 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı (Yazılı) Yer ve Tarih Duyurusu

2019 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı'na (yazılı) katılmaya hak kazanan adaylar "Sınav Giriş Belgesi"ni (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresinden alabileceklerdir.

Adaylar, TC Kimlik No'lu kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesiyle birlikte belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 11:00'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Adaylar sınava gelirken kurşun kalem, silgi, kalemtıraş vb. kendileri getireceklerdir.

İlgililere duyurulur.
Memurlar.Net
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