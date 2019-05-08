Zırhlı Birlikler davasında esasa ilişkin savunmalar alınıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanık eski kursiyer teğmen İsmail Uzun, hakkındaki örgüt üyeliği ve darbe eylemleri suçlamalarını reddederek başladığı savunmasında aleyhinde somut delil bulunmadığını iddia etti.

Darbe teşebbüsünün yaşandığı gecede görev arkadaşı Mustafa Koçak'la askeri birlikten çıkarken bölük komutanının 'WhatsApp' üzerinden "bölüğünüzden çıkmayın" mesajı attığını savundu.

15 Temmuz gecesi sadece üç emir aldığını belirten Uzun, bunların bölük komutanı binbaşı Özkan Gürkol'un cep telefonu üzerinden yazdığı 'garajlara gidin', tabur komutanı Fatih Çubukçu'nun tatbikat için 'tankı hazırlayın' ve üsteğmen Sinan Ünal'ın 'düşürdüğüm şarjörü bulun' emirleri olduğunu ifade etti.

Bölükteki bazı teğmenlerle birlikte garaja gittiklerini anlatan Uzun, tabur komutanı Fatih Çubukçu'nun garaj kapısında kendilerini karşıladığını ve 5 tanktan 3'üne irtibatın kolaylaşmasını sağlayan telsiz başlığı ve anten taktıklarını dile getirdi.

Garajlara gittiği sırada darbeden haberdar olmadığını ancak olağandışı bir durumun olduğunu ve uçak seslerini duyduğunu belirten Uzun, cep telefonundan internete bağlandığını ancak herhangi bir darbe kalkışması haberini görmediğini iddia etti.

Hakkında hiçbir olumsuz beyanın bulunmadığını ve FETÖ/PDY yapılanmasıyla bir bağının olmadığını savunan Uzun, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Eski kursiyer teğmenlerden Mehmet Ferit Demirci ise hakkında sahte evrak oluşturulduğunu, aleyhinde şahitlik yapılması için bazı erlerin ayarlandığını öne sürerek günah keçisi ilan edildiğini ve adil bir ortamda yargılanmak istediğini savundu.

15 Temmuz gecesi WhatsApp'tan gelen bir mesajla birliğe gittiğini anlatan Demirci, eski binbaşı Özkan Gürkol'un emriyle hareket ettiğini, o gece ilk defa "terör saldırısı" söylemini Fatih Karaaslan'dan duyduğunu öne sürdü. Demirci, Özkan Gürkol'un Fatih Karaaslan'ı aradıktan sonra garajlara gönderildiklerini savundu.

Darbe girişimi olduğu gece bazı provokatörlerin halkın arasına karışarak askerle halkı karşı karşıya getirmek istediğini ileri süren Demirci, teğmenlerin bu oyuna gelmeyerek çoğu vatandaşın hayatını kurtardığını iddia etti.

Darbe esnasında kolektif bir şuurla hareket etmediğini öne süren Demirci, sadece kendisine verilen emirlere uyduğunu ileri sürdü.

FETÖ ile hiçbir alakasının olmadığını iddia eden Demirci, mahkemeden tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.