1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.210,26 puan ve yüzde 1,32 azalarak 90.272,19 puana geriledi
 08 Mayıs 2019 18:20
Yazdır
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kaybıyla 90.272,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.210,26 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 13,51 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 90.000-90.500 bandında dengelendi.

Analistler, Çin Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yarın ABD'ye giderek müzakerelere katılmasının beklendiğini belirterek, ABD'li ve Çin'li yetkililer arasındaki görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 93.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın günü 417,00 TL'den tamamladı
08 Mayıs 2019 17:18		 Gün sonu döviz fiyatları
08 Mayıs 2019 17:10
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
08 Mayıs 2019 13:08		 Gram altın 255 lira seviyelerinde
08 Mayıs 2019 10:34
Borsa günü düşüşle tamamladı
07 Mayıs 2019 18:24		 Çeyrek altın 412,00 liradan günü tamamladı
07 Mayıs 2019 17:19
Dolar günü 6,14 TL'den tamamladı
07 Mayıs 2019 17:16		 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
07 Mayıs 2019 13:11
Dolar 6.14 seviyesine kadar yükseldi
06 Mayıs 2019 19:43		 Borsa günü düşüşle tamamladı
06 Mayıs 2019 18:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:41 - Emniyet müdüründen inşaat işçilerine yardım18:34 - FETÖ şüphelileri pazar yerinde yakalandı18:20 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:17 - Adana'da 6 sanığa FETÖ'den beraat18:15 - Türkiye'nin enflasyon korumalı ilk borçlanma araçları VakıfBank'tan18:13 - Zırhlı Birlikler davasında esasa ilişkin savunmalar alınıyor18:07 - TBMM'de araştırma komisyonu üyeleri belirlendi18:07 - Müftü ve müftü yardımcılığı sınav giriş yerleri açıklandı18:03 - 'Adalet Bakanlığı, aile içi şiddet mahkemeleri kurmayı düşünüyor'17:53 - Bakan Selçuk: 92 bin 165 öğretmen açığı var
17:51 - Kastamonu'da 14 sanık FETÖ'den hakim karşında17:45 - Gürcistan'a eski kimlikle gidilemeyecek17:40 - Gaspçılarla çatışan iş adamı yaralandı17:30 - Bulgaristan vatandaşı 3 kişi FETÖ şüphelilerine yardımdan hakim karşına çıktı17:25 - 'Belediye iş kapısı değildir ancak yatırımcının önünü açacağız'17:23 - Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem17:18 - Çeyrek altın günü 417,00 TL'den tamamladı17:10 - Gün sonu döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararı
Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı Kurum İçi Nakil Duyurusunu yayımladı
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
AK Parti'den yeni kanun teklifi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ahmet davutoğlu'nun rest çekmesi 4
Zekasını beğendiğin birisinin görüntüsünü merak etme 7
13.05.2019 beşiktaş vs a.alanyaspor maçı 2
luke skywalker'ın rest çekmesi 2
göksel gümüşdağ 1
jet imam 2
Simurganka 2
Star bucks tarzi kafelerde pinekleyen tavşan kulakli kizlar 2
Maroon 5 1
Çalışma masası dağınıklığı 4
SON İLANLAR
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 20 İşçi Alacak
Adana Pozantı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam