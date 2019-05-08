Emniyet müdüründen inşaat işçilerine yardım
Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, yolda gördüğü inşaat işçileriyle sohbet ettikten sonra eline kürek alıp, bir süre işlerinde yardım etti
|08 Mayıs 2019 18:41
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İl Emniyet Müdürü Metin Alper, otomobiliyle Perre Antik Kent yakınlarından geçerken, inşaatta çalışan işçileri görünce durdu. İşçilerle sohbet eden Alper, daha sonra eline kürek alıp, bir süre işlerinde yardım etti.
El arabasına kum yükleyen İl Emniyet Müdürü Alper'i gören bazı kişiler ise cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.
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