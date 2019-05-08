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MHP'li Akçay: TC ibaresini asmak önemlidir

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: TC ibaresini asmak önemlidir. Ancak ne hikmetse CHP'li bazı belediyeler TC ibaresini astırırken CHP; HDP, Kandil, PKK, YPG ve FETÖ'cülerle ittifaka tam gaz devam etmektedir
 08 Mayıs 2019 18:45
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MHP'li Akçay: TC ibaresini asmak önemlidir

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "TC ibaresini asmak önemlidir. Ancak ne hikmetse CHP'li bazı belediyeler TC ibaresini astırırken CHP; HDP, Kandil, PKK, YPG ve FETÖ'cülerle ittifaka tam gaz devam etmektedir." dedi.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, bugünkü basın açıklamasıyla, Türk siyasetinde dürüst ve ilkeli siyasetin simgesi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sistematik saldırının sözcüsü olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve sözcülerinin son günlerdeki konuşmalarıyla "siyasi ahlaksızlığın çamurunda debelendiklerini" belirten Akçay, "Mehmetçiklerimizi şehit eden, Türkiye'yi bölmek isteyen terör örgütü PKK'ya tepki göstermekten imtina edenler, MHP'ye, Genel Başkanımıza ve Cumhur İttifakı'na ağzını geleni söylemekte, şirretliğin dozunu her geçen gün artırmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

CHP sözcüleri ve milletvekillerinin her konuşmalarında "her şey çok güzel olacak" diyerek, "FETÖ'cülere ait subliminal mesajlar verdiklerini" ileri süren Akçay, "CHP'nin hali, bugün durduğu yerin millet vicdanı tarafından görülmesi üzerine deve kuşunun başını kuma gömerek saklanacağını sanmasıdır. CHP başını kuma gömmüştür ama komik manzarası kabak gibi ortadadır." dedi.

-Özkoç'a eleştiri

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesini beka sorunu olarak gördüğünü anımsatan Akçay, asıl beka sorununun İstanbul'da FETÖ'cülerle iş birliği yapmak veya FETÖ'cülerin sandıkta milletin oyunu çalmasına göz yummak olduğunu vurguladı. Akçay, şunları kaydetti:

"CHP'li Engin Özkoç şehitlerin vebalini ve kanını taşıyan kişilerle ittifak yapmanın beka sorunu olduğunu söylemektedir. Çok doğru bir tespittir. Doğru söze ne denir? Tam da HDP, İmralı Canisi, Kandil ve FETÖ ile iş birliği yapan kendi partisi CHP'yi tarif etmektedir.

CHP'li Engin Özkoç hukuka saldıranlarla, adaletten kaçanlarla, rüşvetçilere ve hırsızlara kol kanat geren kişilerle oturup ittifak yapmanın beka sorunu olduğunu söylemektedir. O zaman adama sormazlar mı FETÖ'cüleri savunmak için mahkeme önlerinde, televizyonlarda, gazetelerde hukuka saldıran CHP milletvekilleri değil miydi? Cezaevindeki FETÖ'cü hainleri Adana'da miting meydanında alkışlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi? Devletin gizli belgesini sızdıran CHP milletvekili değil miydi? Siz hangi hırsızlıktan bahsediyorsunuz? Hırsızlara kol kanat geren kimden bahsediyorsunuz? Yolsuzluk iddialarıyla gazete manşetlerine çıkan CHP içinde bile tartışmalara neden olan CHP'li belediye başkanlarına sahip çıkan CHP değil midir?

CHP'li Özkoç, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla birlikte olmanın beka sorunu olduğunu söylemektedir. TC ibaresini asmak önemlidir. Ancak ne hikmetse CHP'li bazı belediyeler TC ibaresini astırırken CHP; HDP, Kandil, PKK, YPG ve FETÖ'cülerle ittifaka tam gaz devam etmektedir. Milliyetçilik ayaklar altında değildir. Kimse de milliyetçiliği ayaklar altına alamaz. Bugün milliyetçilik baş tacıdır. Ancak Türklüğü reddeden ve Türk milliyetçilerine düşmanlık yapanların başını CHP çekmektedir. 27 Ekim 2015 tarihinde PKK'nın televizyon kanalı İMC TV'ye katılıp 'Anayasa'nın ilk üç maddesi değiştirilmelidir ve Anayasa'dan Türk kelimesi çıkarılmalıdır' diyen Kemal Kılıçdaroğlu değil midir?"
Anadolu Ajansı
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