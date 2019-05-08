Türk Yıldızları'ndan nefes kesen uçuş
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın ters uçuş yapan pilotun kokpit görüntülerini yayınladı
|08 Mayıs 2019 18:49
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızlarının yaptığı ters uçuşla görüntüyü paylaştı.
Paylaşımda İrtifa 100 metre.. Kanat aralığı 1 metre.. Türk Yıldızları'nın Konya semalarındaki nefes kesen gösteri uçuşu" ifadelerine yer verildi.
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