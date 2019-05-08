Öğrenciler, müdürlerinin değişmemesi için eylem yaptı
|08 Mayıs 2019 19:01
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Naire Çikayeva Anadolu Lisesi Müdürü Cavit Yakşi'nin yerine başka görevlendirme olacağını öne süren öğrenciler, okul önünde eylem yaptı. Ellerindeki pankartlarla, Cavit Yakşi'nin görevine devam etmesini isteyen öğrenciler 'İNÇAL yuvamız, Cavit babamız' sloganı attı.
Öğrenciler adına açıklama yapan Meryem Nur Bahadır, "Bugün burada Naire Çikayeva Anadolu Lisesi öğrencileri olarak sayın müdürümüz Cavit Yakşi'nin görev süresi dolacak olmasından dolayı okulumuzdan ayrılacak haberiyle toplandık.
Yıllarca okulumuzda canla başla emek vermiş, bizleri kendi evlatları gibi sevmiş müdürümüz hakkında memnuniyetimizi dile getirmek istiyorum.
Cavit hoca herkesin zihninde oluşturduğu müdür tipinden çok farklıdır. Sert, soğuk, ulaşılmaz değildir. Okulca bildiğimiz bir gerçek vardır ki Cavit Hoca kalıplardan son derece uzak, öğrenci öğretmen ilişkisini en iyi hale getirmiş olan müdürlüğünü samimiyetle yapan bir insandır. Kimi zaman bir baba şefkati ile yaklaşmış bir baba gibi bize rehberlik etmiştir'' dedi.
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