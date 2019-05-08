KKTC Maliye Bakanı Denktaş istifa etti
|08 Mayıs 2019 19:02
|Yazdır
KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Denktaş ayrıca, hükümetin önünü açmak üzere aldığı bu kararla birlikte sadece bakanlık görevinden istifa ettiğini, hükümete Meclis'te destek vermeye devam edeceğini açıkladı.
Denktaş yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir saat önce Başbakana yazılı olarak Maliye Bakanlığından istifa ettiğimi gerekçelerimle iletmiş bulunuyorum. Herhangi bir basın organına bu konuda bir açıklama yapmış değilim Gerekli açıklamayı bir süre sonra yapacağım Hükümete desteğim, hükümet devam ettiği sürece var olacaktır" ifadelerini kullandı.
Serdar Denktaş'ın Bakanlık yetkisiyle, devlet arazilerini oğlunun ortağı olduğu Rauf Denktaş Üniversitesi'ne ihalesiz olarak kiraladığı iddiasına başta hükümet ortağı Halkın Partisi ve muhalefet bu duruma tepki göstermişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Binali Yıldırım'dan 'sandık görevlisi' açıklaması
08 Mayıs 2019 19:39
|YSK: Hakimlerin hedef gösterilemesi kabul edilemez
08 Mayıs 2019 18:53
|MHP'li Akçay: TC ibaresini asmak önemlidir
08 Mayıs 2019 18:45
|TBMM'de araştırma komisyonu üyeleri belirlendi
08 Mayıs 2019 18:07
|'Adalet Bakanlığı, aile içi şiddet mahkemeleri kurmayı düşünüyor'
08 Mayıs 2019 18:03
|Bakan Selçuk: 92 bin 165 öğretmen açığı var
08 Mayıs 2019 17:53
|'Belediye iş kapısı değildir ancak yatırımcının önünü açacağız'
08 Mayıs 2019 17:25
|Varank: AK Parti'ye verilen oylar çalınmıştır
08 Mayıs 2019 17:01
|AK Parti Milletvekili Bayram: Asıl mağdur Binali Yıldırım'dır
08 Mayıs 2019 16:52
|'2019 hedefimiz, 1,5 milyon çocuğumuza trafik eğitim verebilmek'
08 Mayıs 2019 16:29