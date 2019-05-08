1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KKTC Maliye Bakanı Denktaş istifa etti

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.
 08 Mayıs 2019 19:02
Yazdır
KKTC Maliye Bakanı Denktaş istifa etti

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Denktaş ayrıca, hükümetin önünü açmak üzere aldığı bu kararla birlikte sadece bakanlık görevinden istifa ettiğini, hükümete Meclis'te destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

Denktaş yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir saat önce Başbakana yazılı olarak Maliye Bakanlığından istifa ettiğimi gerekçelerimle iletmiş bulunuyorum. Herhangi bir basın organına bu konuda bir açıklama yapmış değilim Gerekli açıklamayı bir süre sonra yapacağım Hükümete desteğim, hükümet devam ettiği sürece var olacaktır" ifadelerini kullandı.

Serdar Denktaş'ın Bakanlık yetkisiyle, devlet arazilerini oğlunun ortağı olduğu Rauf Denktaş Üniversitesi'ne ihalesiz olarak kiraladığı iddiasına başta hükümet ortağı Halkın Partisi ve muhalefet bu duruma tepki göstermişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Binali Yıldırım'dan 'sandık görevlisi' açıklaması
08 Mayıs 2019 19:39		 YSK: Hakimlerin hedef gösterilemesi kabul edilemez
08 Mayıs 2019 18:53
MHP'li Akçay: TC ibaresini asmak önemlidir
08 Mayıs 2019 18:45		 TBMM'de araştırma komisyonu üyeleri belirlendi
08 Mayıs 2019 18:07
'Adalet Bakanlığı, aile içi şiddet mahkemeleri kurmayı düşünüyor'
08 Mayıs 2019 18:03		 Bakan Selçuk: 92 bin 165 öğretmen açığı var
08 Mayıs 2019 17:53
'Belediye iş kapısı değildir ancak yatırımcının önünü açacağız'
08 Mayıs 2019 17:25		 Varank: AK Parti'ye verilen oylar çalınmıştır
08 Mayıs 2019 17:01
AK Parti Milletvekili Bayram: Asıl mağdur Binali Yıldırım'dır
08 Mayıs 2019 16:52		 '2019 hedefimiz, 1,5 milyon çocuğumuza trafik eğitim verebilmek'
08 Mayıs 2019 16:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:47 - Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu19:43 - Kayseri'den çıkarılıyor! Avrupa'ya ihraç ediliyor19:39 - Binali Yıldırım'dan 'sandık görevlisi' açıklaması19:36 - Dünyada bir ilk! Türk pilot tarihe geçti19:33 - Ege'nin kullanılmayan arazileri tarıma kazandırılıyor19:30 - Sebze meyveyi jeotermalle kurutup ihraç edecekler19:27 - Tezgahlar kültür balıklarına kaldı19:24 - Anadolu Farm'a yatırılan paralarla lüks araçlar almış19:20 - Şehit Muammer Ateş son yolculuğuna uğurlandı19:12 - Bu yemek 669 yıldır aynı yöntemle pişiriliyor
19:08 - Gaziantep'te işçileri taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı19:07 - İşte tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il19:02 - KKTC Maliye Bakanı Denktaş istifa etti19:01 - Öğrenciler, müdürlerinin değişmemesi için eylem yaptı18:53 - YSK: Hakimlerin hedef gösterilemesi kabul edilemez18:49 - Türk Yıldızları'ndan nefes kesen uçuş18:45 - MHP'li Akçay: TC ibaresini asmak önemlidir18:41 - Emniyet müdüründen inşaat işçilerine yardım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararı
Bazı partiler adaylarını geri çekti
Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı Kurum İçi Nakil Duyurusunu yayımladı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
AK Parti'den yeni kanun teklifi
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
demirtaş'ın seçimler öncesi hapisten çıkarılması 4
Metinalkan 9
idal'in resti çekmesi 2
Neymiş efendim 1
Beynin zonklaması 2
ekrem imamoğlu 8
opet'in sürekli gizli zam yapması 1
cep telefonu uygulamaları 1
Gubaz 1
mazbata 1
SON İLANLAR
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 20 İşçi Alacak
Adana Pozantı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam