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Şehit Muammer Ateş son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ateş'in naaşı, memleketi Bayburt'ta toprağa verildi.
 08 Mayıs 2019 19:20
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Şehit Muammer Ateş son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Muammer Ateş'in naaşı, memleketi Bayburt'ta toprağa verildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından doğduğu köy olan Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyüne getirilen şehit Ateş'in cenazesi, vatandaşlar tarafından köy girişinde bayraklarla karşılandı. Vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı.

Şehit polis memuru Ateş'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Çatıksu Köyü İlk ve Ortaokulu bahçesine getirildi.

Şehidin yakınları ve köy sakinleri burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine katılan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Mezarlıktaki defin töreninin ardından şehit Ateş için polisler tarafından saygı atışı yapıldı, tabut üzerindeki Türk bayrağı şehidin ailesine takdim edildi.

Cenaze törenine şehidin babası Orhan Ateş ile İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan futbol maçının ardından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan Ateş, yaklaşık 2,5 yıldır tedavi gördüğü hastane dün şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı
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