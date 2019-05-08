Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
|08 Mayıs 2019 19:27
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Karadeniz'de iki gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Nisan'da başlayan av yasağı kapsamına girmeyen kıyı balıkçılarının denize açılamamasından dolayı balık tezgahlarında sadece kültür balıkları bulunuyor.
Sinop'ta küçük tekneleriyle avcılığa devam eden kıyı balıkçıları, bölgedeki olumsuz hava koşulları sebebiyle denize açılamadı.
İskelede bekleyişlerini sürdüren kıyı balıkçıları havanın normale dönmesinin ardından tekrar denize açılarak ağlarını bırakacak.
Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizden balık avlanamayınca tezgahlarda sadece somon ve levrek gibi kültür balıklarının yer aldığını söyledi.
Bayrak, "Av yasağı kapsamına girmeyen kıyı balıkçılarımız da maalesef olumsuz havadan dolayı denize açılamadı. Dolayısıyla şu an tezgahlarda sadece havuz balıkları bulunuyor. Vatandaşlarımız bu dönemde biraz deniz balığından uzak kalacaklar ama havuz balıklarımız da lezzetli ve tazedir. Gönül rahatlığıyla tüketilebilir." diye konuştu.
Bayrak, kötü hava şartlarının birkaç gün daha devam etmesini beklediklerini belirterek, "İnşallah havalar düzelince kıyı balıkçılarımız tekrar mezgit, barbunya avcılığı yapacaklar. 1 Eylül'e kadar böyle devam edecek." dedi.
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