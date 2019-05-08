Dünyada bir ilk! Türk pilot tarihe geçti
|08 Mayıs 2019 19:36
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HALİT TURAN
Yaptıkları gösterilerle hafızalara kazınan Türk Yıldızları pilotlarından Binbaşı Mehmet Kemal Koyunluoğlu, 4'lü kol uçuşunda yerden 200 metre ve diğer 3 uçakla aralarında 1 metreden az mesafe varken, uçağını ters çevirerek gösteri hareketini tersten yaparak tarihe geçti.
Türk Hava Kuvvetlerinin milli takımı, Türk pilotların yeteneklerini tüm dünyaya göstermeye devam ediyor. Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay komutanlığındaki 134. Türk Yıldızları Filosu Konya 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlanıyor. 2019 yılı gösteri paketinde estetik ve etkileyici hareketlerin yer aldığı akrobasi timi, bu yıl 18 farklı yerde 20 gösteri yapacak. Rusya'da gerçekleştirilecek MAKS-2019 uluslararası havacılık fuarına da davet edilen Türk Yıldızları, tüm dünyada izleyicileri büyülemeye devam edecek.
9 YILDAN BU YANA 'YILDIZ'
Konya'da pazar günü gösteri yapan Türk Yıldızları, yine herkesi kendilerine hayran bıraktı. Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın, bu yıl Türkiye'de üçüncüsünü yaptıkları gösterilere timin en tecrübeli pilotunun yaptığı ters uçuş figürü damga vurdu. Gösteride 4'lü kol uçuşuyla izleyicilerin görüş alanına giren 4 uçaktan 1 numaralı F-5 uçağını kullanan pilot, diğer 3 uçak düz uçarken aniden terse döndü. Ters haldeyken uçağın hassas kumandasıyla gösteri hareketini yapmaya devam eden pilot, dakikalarca ters uçtu. Yerden 200 metre yüksekte, koldaki 3 uçakla da arasında 1 metreden daha az mesafe varken hareketi başarıyla tamamlayan pilotun ters uçuş hareketi ayakta alkışlandı.
Ters uçuşu yapan ismin Binbaşı Mehmet Kemal Koyunluoğlu olduğu ortaya çıktı. 200 metre yükseklikte yeryüzü görüldüğü için çok zor olan ters uçuşu dakikalarca yapan gösteri timinin lideri, 9 yıldır kırmızı-beyaz uçakla gökyüzünü süslüyor.
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