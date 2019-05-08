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Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu

ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı
 08 Mayıs 2019 19:47
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Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu

ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.

ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince, Avrupa Birliğinin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk 2020 tarafından desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma fırsatı buldu.

Proje koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu göstermek ve onları bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını çeşitli sanatlarla eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası olan sanattan faydalandık. Öğrencilere dinledikleri müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu göstermek istedik." dedi.

Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek "Örneğin, öğrencilere arkeolojiyi anlatırken insanların eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımıyla yapmayı planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti.

Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi.
Anadolu Ajansı
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