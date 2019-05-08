Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Nusaybin kırsalında dün etkisiz hale getirilen iki kadın teröristten birinin "gri" kategoride aranan Hanım Çelik olduğu tespit edildi
|08 Mayıs 2019 20:41
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Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen iki kadın teröristten birinin gri kategoride aranan Hanım Çelik olduğunun tespit edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mardin Il Jandarma Komutanlıgınca Mardin'in Nusaybin İlcesi kırsalında dün gece saatlerinde yürütülen "Cınar-101 Sehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan Operasyonu"nda 2 kadın teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin Türk lirası ödülle gri kategoride bulunan "Agirin" kod adlı Hanım Çelik olduğunun tespit edildiği vurgulandı.
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