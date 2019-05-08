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Vali'den Kaymakamlara talimat: Aile ziyaretleri yapın

Vali'den Kaymakamlara talimat: "Aile ziyaretleri yapın"
 08 Mayıs 2019 20:47
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Vali'den Kaymakamlara talimat: Aile ziyaretleri yapın

Ordu'da ilçelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Kaymakamlar Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz Ramazan ayı münasebetiyle özellikle ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlara yapılacak yardımların etkin ve süratli bir şekilde yapılmasını istedi.

Vali Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç vatandaşların, Ramazan ayının manevi ikliminden en üst seviyede faydalanmaları bakımından gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Vali Yavuz, "Manevi atmosferi yüksek olan bugünlerde devletin sevgi ve şefkatine muhtaç olan kesimlerinin sevindirilmesini önemsiyoruz. Aile ziyaretlerini lütfen ihmal etmeyin. Bunu yaparken de toplumun dezavantajlı kesimini oluşturan şehit aileleri, gaziler, yaşlılardan başlayın. Aile ziyaretlerinin, toplumla kucaklaşma anlamında çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Vali Seddar Yavuz, kaymakamlara yapacakları aile ziyaretlerinde çocuklara çeşitli hediyeler vererek, onları sevindirmeleri tavsiyesinde de bulundu.

Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşüldü. İlçe kaymakamlarından, ilçelerin ihtiyaç, sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Vali Yavuz, ihtiyaç ve sorunların giderilmesi için işbirliği ve koordinasyon içerisinde hareket edilmesini istedi.
İhlas Haber Ajansı
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