Malatya'da iİşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı

BİLGİSAYAR İŞLETMENİNİN ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANI HANGİ HALDE 55 OLUR? Bilgisayar İşletmeninin kazanılmış hak aylık derecesi 1 ila 4 arasında ise ve o kurumda bu dereceli bir adet dahi olsa kadro varsa, özel hizmet tazminat oranı 50 değil 55 olur.