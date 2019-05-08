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Ankara'da esnaf kavgası! Birbirlerine girdiler
Ankara'nın Sincan ilçesinde iki grup esnaf cadde ortasında tekme- tokat kavga etti.
|08 Mayıs 2019 21:03
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Ankara'nın Sincan ilçesinde iki grup esnaf cadde ortasında tekme- tokat kavga etti.
Kavga, saat 15.30 sıralarında Tandoğan Mahallesi'nde Billur Sokak üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan sigortacı iki esnaf arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmaya iki esnafın arkadaşları da dahil oldu.
Kavgaya dönen olayda taraflar, tekme yumruklarla birbirine girdi.
Kavga sırasında yere düşerek grubun arasında kalan bir kişi, tekme tokat dövüldü. Kavga, araya giren diğer esnafın müdahalesiyle sona erdi. Polis, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga ile ilgili inceleme başlattı.
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