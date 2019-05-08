1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Babasının okul çıkışı kaçırdığı Şule kurtarıldı

Ankara'da eğitim gördüğü üniversitede 'kadın hakları' eylemlerine katıldığı için babası tarafından kaçırılıp köydeki evine götürülen Şule Duman (20), sosyal medyada başlatılan kampanya sayesinde jandarma tarafından kurtarıldı.
 08 Mayıs 2019 21:07
Yazdır
Babasının okul çıkışı kaçırdığı Şule kurtarıldı

65 gün sonra üniversiteye tekrar dönen Şule, polise başvurup babasına karşı 3 ay koruma kararı aldırdı. Şule Duman, tekrar okula döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Hiçbir zaman susmayacağız, korkmayacağız ve itaat etmeyeceğiz. Biz bir bireyiz, kararlarımızı verebiliriz" dedi.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü 1'nci sınıf öğrencisi Şule Duman, geçen 27 Şubat'ta okulun önünden, üniversitedeki 'kadın hakları' konusunda düzenlenen eylemlere katılmasına kızan babası ve 3 akrabası tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı. Duman, Sakarya Kaynarca'ya bağlı Uzunalan köyündeki baba evine götürülürken, yolda mola verdiklerinde cep telefonuyla arkadaşlarına, "Babam beni kaçırıyor" mesajı gönderdi. Şule Duman, köye götürülmesi ardından cep telefonu dahil tüm iletişim araçları elinden alındı ve dışarıya çıkmasına izin verilmedi.

KAMPANYA BAŞLATTILAR, JANDARMA KURTARDI

Bu sırada arkadaşları, sınavları kaçıran Şule Duman için polise başvuruda bulundu; ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine arkadaşları Şule için sosyal medyada 'ŞuleDumanaSesVer' hashtag'iyle kampanya başlattı. Sosyal medya kullanıcılarının tweet'leriyle destek verdiği kampanyanın ardından jandarma harekete geçerek, Şule Duman'ı 65 gün zorla tutulduğu evden çıkardı. Sakarya'da 1 gün kadın sığınma evinde kaldıktan sonra Ankara'ya gelen Şule, kendisini otogarda karşılayan avukatı ve arkadaşlarıyla polis merkezine giderek babası hakkında şikayette bulundu. Savcılığın kararı ile Şule'nin babasına, kızının yanına, okuluna 3 ay süreyle yaklaşmama cezası verildi.

'65 GÜN TUTSAKTIM'

Şule Duman, karakol çıkışında DHA'ya yaşadıklarını anlattı. Duman, 27 Şubat günü dersten çıktığında babasının telefonla kendisini aradığını ve fakültenin önünde zorla bir arabaya bindirerek kaçırdığını söyledi. Duman, "Kadın hakları ve eşitliği savunduğum için oldu bunlar. Önce başka bir köye, sonra Sakarya'ya kendi evime götürüldüm. 65 gün kadar tutsaktım. Zor oldu, eğitim hakkım engellendi, okuluma gidemedim. Arkadaşlarımla görüşmeme izin vermediler. Telefonumu elimden aldılar. Niye kaçırdıklarını sorduğumda, 'çevresel faktörlerden korumak için' cevabını aldım. Kendimi savunma hakkım zaten yoktu; çünkü hakkımda karar biçilmiş. Ne söylesem o an onlar için bir önemi yoktu. Benim düşüncelerimin, fikirlerimin, beni ben yapan birçok şeyden sıyrılmam ve onlar gibi olmamı istediler. Ankara'dan gelen arkadaşlarımla 1-2 dakika görüşebildim. Psikolojik şiddete maruz kaldım" dedi.

'KARANLIĞIN İÇİNDE BİR UMUT DOĞDU'

Telefon elinden alınmadan önce kaçırılırken mola verdiklerinde arkadaşlarına mesaj attığını, onların da sosyal medyada kampanya başlattıklarını, bu sayede kurtarıldığını anlatan Şule Duman, "Tam umutsuzluğa düştüğüm anda bu kampanyadan haberim oldu. O kadar mutluydum ki; çünkü o karanlığın içinde hiçbir umut görmeksizin dururken bir anda umut ışığı belirdi ve gittikçe büyümeye başladı benim için, daha sonra aydınlandı zaten etraf. Sonra jandarma geldi, çıkardı beni oradan. Jandarmaya ifade vermeye gittim. O gece sığınma evinde kalacağımı söyledim. Bunu öğrenen ailemden bir kaç kişi hakaret etti yine bana. Onları uzaklaştırdılar, beni de kadın sığınma evine götürdüler. Ertesi gün Ankara'ya geldim" diye konuştu.

'KORKMAYACAĞIZ, İTAAT ETMEYECEĞİZ'

Babasına karşı koruma kararı aldırdığını ifade eden Şule Duman, "Babam 3 ay yanıma yaklaşamayacak, telefonla arayıp rahatsız edemeyecek. Bunu yapmam gerekiyordu. Çünkü şu an gelip alabilirler, ne yapacakları belli olmadığı için koruma kararı almak zorundaydık. Tekrar bunu yaşamak istemiyorum. O korku hiç peşimi bırakmıyor, içime sinmiş, bana yaşattıklarından dolayı; ama bunun zamanla geçeceğine inanıyorum. Çünkü çevremde arkadaşlarım, herkes bana çok destek veriyor. Önemli olan zaten benim için bu. Benim için o kadar mesajlar, tweet'ler atılmış, o kadar mutlu oldum ki, birçok insanın da umut ışığı olacağımı düşünüyorum. Benim durumumda olan birçok insan var, kadın var. Hiçbir zaman susmayacağız, korkmayacağız ve itaat etmeyeceğiz onlara karşı. Biz bir bireyiz, kararlarımızı verebiliriz. Biz birlikte olduğumuz sürece her şeyi atlatabiliriz" şeklinde konuştu.

Şule Duman, özgürlüğüne kavuştuğu ve tekrar okuluna döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyerek "Artık özgürüm, istediğim her şeyi yapabilirim" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Liseli Vuslat, 5 gündür kayıp
08 Mayıs 2019 21:11		 Ankara'da esnaf kavgası! Birbirlerine girdiler
08 Mayıs 2019 21:03
Malatya'da iİşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı
08 Mayıs 2019 20:51		 Gaziantep'te işçileri taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı
08 Mayıs 2019 19:08
Gaspçılarla çatışan iş adamı yaralandı
08 Mayıs 2019 17:40		 Derse geç kalan öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma
08 Mayıs 2019 16:35
Halk otobüsünde 'Türklüğe hakaret' tartışması karakola taşındı
08 Mayıs 2019 16:24		 Belediyede polisin taciz iddiasına soruşturma
08 Mayıs 2019 16:05
4 arkadaşını yaktı, 'mala zarar vermek istemiştim' dedi
08 Mayıs 2019 15:45		 Akit TV sunucusuna hapis cezası
08 Mayıs 2019 15:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:55 - Herkes iftar açarken onlar hayat kurtarıyor21:51 - 'Astım hastalarının çoğu ilacını yanlış kullanıyor'21:47 - BİK Malatya İl Müdürü emekli oldu21:43 - Zuzubak otu, kilosu 600 liradan alıcı buluyor21:39 - İtfaiye eri hastalığa yenik düştü21:35 - Çankırı'nın 'peribacaları' ziyaretçilerini bekliyor21:31 - Uyuşturucu satan mahkuma 20 yıl hapis cezası21:27 - 10 milyon liralık vurgun yapan çete yakalandı21:23 - BBP, İstanbul'da destekleyecekleri ismi duyurdu21:19 - Bakan Soylu: Hayatımda böyle şaibeli seçim görmedim
21:15 - İzinsiz çalışan kaçaklara 21 bin 294 TL para cezası21:11 - Liseli Vuslat, 5 gündür kayıp21:07 - Babasının okul çıkışı kaçırdığı Şule kurtarıldı21:03 - Ankara'da esnaf kavgası! Birbirlerine girdiler20:59 - Erdoğan: Kandil'i de Sincar'ı da sizler yıkacaksınız20:55 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere 10 gün yasak geldi20:51 - Malatya'da iİşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı20:47 - Vali'den Kaymakamlara talimat: Aile ziyaretleri yapın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararı
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı Kurum İçi Nakil Duyurusunu yayımladı
Bazı partiler adaylarını geri çekti
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
AK Parti'den yeni kanun teklifi
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İftar menüsü fiyatları 4
ayrılık 3
sesinde aşk var 1
Tel şehriyeli sütlü tatlı 3
gündem dışı takılmak 2
türk askeri 5
cep telefonu uygulamaları 1
şehir değiştirmek 3
baba 1
selvi boylum al yazmalım 5
SON İLANLAR
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 20 İşçi Alacak
Adana Pozantı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam