1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Liseli Vuslat, 5 gündür kayıp

Muğla'da ders bitiminde eve dönmeyen liseli Vuslat Kocaoğlan'dan (17), 5 gündür haber alınamıyor. Uçakla İstanbul'a gittiği ortaya çıkan Vuslat'ın öğretmen annesi ile belediye çalışanı babası, kızlarını gören ya da yerini bilenlerden yardım istedi.
 08 Mayıs 2019 21:11
Yazdır
Liseli Vuslat, 5 gündür kayıp

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (MUSKİ) çalışan Nihat Kocaoğlan, 3 Mayıs cuma günü kızı Vuslat Kocaoğlan'ı otomobiliyle eğitim gördüğü Turgutreis Anadolu Lisesi'ne bıraktı. Baba Kocaoğlan ve öğretmen anne Müge Kocaoğlan, gün içinde kızlarıyla telefonla görüştü. Ancak Vuslat, ders bitiminde eve dönmedi.

Kızlarını aradıkları cep telefonunun kapalı olduğunu gören aile, Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün lisanslı boksörü olan aynı zamanda basketbol hakemliği yapan liseli Vuslat'ın uçakla İstanbul'a gittiğini belirledi. Polis her yerde genç kızı ararken baba Nihat Kocaoğlan, şunları söyledi:

"Vuslat'ın okulundaki arkadaşlarıyla görüştüm. Arkadaşları, kızımın Facebook'tan S.Ç. isimli bir kız ile tanıştığını, o kızın Vuslat'ı İstanbul'a davet ettiğini söyledi. Yapılan araştırmalar sonunda Vuslat'ın Milas- Bodrum Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gittiği ortaya çıktı. Eşimle birlikte İstanbul'a gittik. Polis ekipleri tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, evladımızı havalimanında bir kızın karşıladığını gördük. Vuslat'ın şu anda İstanbul'da olduğu kesin. Yerini bilen lütfen bizi ya da polisi arasın."

Anne Müge Kocaoğlan da, "Yavrumuzun hiçbir sıkıntısı yoktu. Günlerdir perişan durumdayız. Kaybolduğu günden bu yana uyku uyumadık. Gören ve duyanların insanlık namına bizlere ulaşmasını istiyoruz. Aklımıza kötü şeyler getirmemeye çalışıyoruz. Yetkililerin bir an önce kızımı bulmasını istiyorum" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Babasının okul çıkışı kaçırdığı Şule kurtarıldı
08 Mayıs 2019 21:07		 Ankara'da esnaf kavgası! Birbirlerine girdiler
08 Mayıs 2019 21:03
Malatya'da iİşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı
08 Mayıs 2019 20:51		 Gaziantep'te işçileri taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı
08 Mayıs 2019 19:08
Gaspçılarla çatışan iş adamı yaralandı
08 Mayıs 2019 17:40		 Derse geç kalan öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma
08 Mayıs 2019 16:35
Halk otobüsünde 'Türklüğe hakaret' tartışması karakola taşındı
08 Mayıs 2019 16:24		 Belediyede polisin taciz iddiasına soruşturma
08 Mayıs 2019 16:05
4 arkadaşını yaktı, 'mala zarar vermek istemiştim' dedi
08 Mayıs 2019 15:45		 Akit TV sunucusuna hapis cezası
08 Mayıs 2019 15:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:55 - Herkes iftar açarken onlar hayat kurtarıyor21:51 - 'Astım hastalarının çoğu ilacını yanlış kullanıyor'21:47 - BİK Malatya İl Müdürü emekli oldu21:43 - Zuzubak otu, kilosu 600 liradan alıcı buluyor21:39 - İtfaiye eri hastalığa yenik düştü21:35 - Çankırı'nın 'peribacaları' ziyaretçilerini bekliyor21:31 - Uyuşturucu satan mahkuma 20 yıl hapis cezası21:27 - 10 milyon liralık vurgun yapan çete yakalandı21:23 - BBP, İstanbul'da destekleyecekleri ismi duyurdu21:19 - Bakan Soylu: Hayatımda böyle şaibeli seçim görmedim
21:15 - İzinsiz çalışan kaçaklara 21 bin 294 TL para cezası21:11 - Liseli Vuslat, 5 gündür kayıp21:07 - Babasının okul çıkışı kaçırdığı Şule kurtarıldı21:03 - Ankara'da esnaf kavgası! Birbirlerine girdiler20:59 - Erdoğan: Kandil'i de Sincar'ı da sizler yıkacaksınız20:55 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere 10 gün yasak geldi20:51 - Malatya'da iİşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı20:47 - Vali'den Kaymakamlara talimat: Aile ziyaretleri yapın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararı
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı Kurum İçi Nakil Duyurusunu yayımladı
Bazı partiler adaylarını geri çekti
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
AK Parti'den yeni kanun teklifi
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
her şey çok güzel olacak 7
Beynin zonklaması 2
Tel şehriyeli sütlü tatlı 3
tabi lan manyak mısın 1
Gidişini anlatıyorum 2
şehir değiştirmek 3
abdullah gül'ün rest çekmesi 6
doların 6 lira olması 1
atom 1
göksel gümüşdağ 1
SON İLANLAR
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 20 İşçi Alacak
Adana Pozantı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam