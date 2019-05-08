İzinsiz çalışan kaçaklara 21 bin 294 TL para cezası
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, yabancı uyruklu şahıslara yasadışı bulunmak ve izinsiz çalışmak suçundan 21 bin 294 TL para cezası kesildi.
|08 Mayıs 2019 21:15
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KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, yabancı uyruklu şahıslara yasadışı bulunmak ve izinsiz çalışmak suçundan 21 bin 294 TL para cezası kesildi.
Lüleburgaz Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık köyünde bir işletmede 6 Türkmenistanlı kaçağın izinsiz çalıştığını belirledi. Yabancı uyruklu şahıslara yasa dışı bulunmak ve izinsiz çalışmak suçundan toplam 21 bin 294 TL idari para cezası kesildi.
İşyeri sahibi hakkında da yabancı uyruklu şahıs çalıştırmaktan tutanak tanzim edildi.
Kaçaklar, işlemlerinin bitmesini müteakip Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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