1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu: Hayatımda böyle şaibeli seçim görmedim

İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul'da hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim"
 08 Mayıs 2019 21:19
Yazdır
Bakan Soylu: Hayatımda böyle şaibeli seçim görmedim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben İstanbul'da hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim. Bizi beğenmeler kendi oyu ile bizim oyumuzu birbirine eşit kılmayanlar, sosyal medyadan tezahürat üretiyor. Oyu sosyal medya kullanmıyor, vatandaş kullanıyor. Çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz ve seçimi kazanıp, İstanbul'da Tayip Erdoğan'ın önderliğinde 5 yıl hizmet etmiş olacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Mamak Belediyesi tarafından Seymenler Konağı'ndaki düzenlenen iftar yemeğinde Kartaltepe ve Çağlayan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Bakan Soylu yaptığı konuşmada, "Bu sofraların bize ne kattığını iyi anlamak lazım. Bizler, inançlarıyla, manevi değerleriyle yasayan bir milletiz. İnançlarımızdan güç alıyoruz. Onlarla hayatlarımızı anlamlı hale getiriyoruz ve en önemlisi bizler, farklılıklarımıza rağmen, işte bu değerlerimizin bize verdiği nasihatlerle, bize verdiği ferasetle, farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşayabiliyoruz. Bu hasletlerimiz de elbette ki zaman zaman sarsıntılar olabilir. Bazen birbirimize kızarız, ayrı düşeriz, farklı söyleriz. Nihayetinde bazen kardeş kardeşle anlaşamıyor, aynı evin içinde karı koca bile, birbiriyle ters düşüyor. Ama en sonunda bir şekilde dönüp dolaşıp bu sofralarda veya bu sofraların içimize işlediği değerler sayesinde yine yan yana, yine omuz omuza veriyoruz" diye konuştu.

"Sistem işlediği müddetçe, hukuk süreçleri işlediği müddetçe, bütün engeller aşılır"

İftar sofralarının önemine dikkat çeken Soylu, "Ne kadar farklı saflara savrulsak da, nihayetinde vatan denildiğinde yine bu sofralardaki gibi bir araya geliyoruz. Bunları anlatmamdaki muradım sudur: Bugün ülke gündeminde, siyaset sahnesinde sizlerin de takıp ettiği birtakım tartışmalar yaşıyoruz. Bunlardan sakın moraliniz bozulmasın. Sistem işlediği müddetçe, hukuk süreçleri işlediği müddetçe, bütün engeller aşılır. Asıl önemli olan, tartışmaları geride bırakabilecek çözümler üretmektir. Türkiye, bundan çok daha şiddetli yüksek sesli siyasi gündemler yaşamıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçirdiği badireleri ve askeri darbeleri hatırlatan Bakan Soylu, "Askeri darbelerle karşılaştık. Kah başbakanlarımızı, kah bu ülkenin gençleri ne idüğü belirsiz adamların kurduğu karanlık tezgahlara feda ettik. Ama bir şekilde ayakta kalmayı basardık. Hepsinin arkasında dışarıdan ithal zihniyetler vardı. Hepsinin arkasında yabancı fitne odaklarının, lobilerin, locaların adamları vardı. Hala da varlar. İsim değiştirdiler, FETÖ oldular, PKK oldular, başka yapılanmalar oldular. Ama biz çok şükür, yine yan yanayız, yine aynı sofranın etrafındayız" şeklinde konuştu.

"İstanbul'da bu kadar şaibenin olduğu seçim görmedim"

"Bir tane bayrağımız var" diyen Bakan Soylu şunları kaydetti:

"Bir tane de vatanımız var. Gidecek başka toprağımız, gölgesine sığınacak başka bayrağımız olmadığı için biz hem birbirimize, hem bu sofralara, bu gönüllere mecburuz. Sizden bir dua ve destek istiyoruz. İstanbul'da seçime gideceğiz. Buradan duanıza ve desteğinize ihtiyacımız var. Ben çocukluğumdan beri siyasetteyim. İstanbul'da hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim. Demokrasiyi beğenmeyenler, ben sandığa niye oy vereceğim diye gitmeyenler, bizi beğenmeler kendi oyu ile bizim oyumuzu birbirine eşit kılmayanlar, sosyal medyadan tezahürat üretiyor. Oyu sosyal medya kullanmıyor, vatandaş kullanıyor. Çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz ve seçimi kazanıp, İstanbul'da Tayip Erdoğan'ın önderliğinde 5 yıl hizmet etmiş olacağız."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
BBP, İstanbul'da destekleyecekleri ismi duyurdu
08 Mayıs 2019 21:23		 Erdoğan: Kandil'i de Sincar'ı da sizler yıkacaksınız
08 Mayıs 2019 20:59
Van'da gösteri ve yürüyüşlere 10 gün yasak geldi
08 Mayıs 2019 20:55		 Vali'den Kaymakamlara talimat: Aile ziyaretleri yapın
08 Mayıs 2019 20:47
Binali Yıldırım'dan 'sandık görevlisi' açıklaması
08 Mayıs 2019 19:39		 KKTC Maliye Bakanı Denktaş istifa etti
08 Mayıs 2019 19:02
YSK: Hakimlerin hedef gösterilemesi kabul edilemez
08 Mayıs 2019 18:53		 MHP'li Akçay: TC ibaresini asmak önemlidir
08 Mayıs 2019 18:45
TBMM'de araştırma komisyonu üyeleri belirlendi
08 Mayıs 2019 18:07		 'Adalet Bakanlığı, aile içi şiddet mahkemeleri kurmayı düşünüyor'
08 Mayıs 2019 18:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:55 - Herkes iftar açarken onlar hayat kurtarıyor21:51 - 'Astım hastalarının çoğu ilacını yanlış kullanıyor'21:47 - BİK Malatya İl Müdürü emekli oldu21:43 - Zuzubak otu, kilosu 600 liradan alıcı buluyor21:39 - İtfaiye eri hastalığa yenik düştü21:35 - Çankırı'nın 'peribacaları' ziyaretçilerini bekliyor21:31 - Uyuşturucu satan mahkuma 20 yıl hapis cezası21:27 - 10 milyon liralık vurgun yapan çete yakalandı21:23 - BBP, İstanbul'da destekleyecekleri ismi duyurdu21:19 - Bakan Soylu: Hayatımda böyle şaibeli seçim görmedim
21:15 - İzinsiz çalışan kaçaklara 21 bin 294 TL para cezası21:11 - Liseli Vuslat, 5 gündür kayıp21:07 - Babasının okul çıkışı kaçırdığı Şule kurtarıldı21:03 - Ankara'da esnaf kavgası! Birbirlerine girdiler20:59 - Erdoğan: Kandil'i de Sincar'ı da sizler yıkacaksınız20:55 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere 10 gün yasak geldi20:51 - Malatya'da iİşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı20:47 - Vali'den Kaymakamlara talimat: Aile ziyaretleri yapın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararı
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı Kurum İçi Nakil Duyurusunu yayımladı
Bazı partiler adaylarını geri çekti
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
AK Parti'den yeni kanun teklifi
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İftar menüsü fiyatları 4
ayrılık 3
sesinde aşk var 1
Tel şehriyeli sütlü tatlı 3
gündem dışı takılmak 2
türk askeri 5
cep telefonu uygulamaları 1
şehir değiştirmek 3
baba 1
selvi boylum al yazmalım 5
SON İLANLAR
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 20 İşçi Alacak
Adana Pozantı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam