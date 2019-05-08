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İtfaiye eri hastalığa yenik düştü

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Bölge İtfaiye Grup Amirliğinde görevli 42 yaşındaki Ersin Duyar, bir yıldır mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü.
 08 Mayıs 2019 21:39
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İtfaiye eri hastalığa yenik düştü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Bölge İtfaiye Grup Amirliğinde görevli 42 yaşındaki Ersin Duyar, bir yıldır mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü. Çeşitli hastanelerde kolan kanseri tedavisi gören evli ve 3 çocuk babası Duyar, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Ayvalık Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

İtfaiye da yaklaşık 11 yıldır şoför, cankurtaran ve dalgıç olarak görev yapan Duyar'ın cenazesi bu gün öğlen Bahçelievler Camiinde kılınacak namazın ardından Geriş Mezarlığında toprağa verilecek. Duyar'ın zamansız ölümü, ailesini, itfaiye camiasını ve sevenleri üzdü.
İhlas Haber Ajansı
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