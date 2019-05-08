'Astım hastalarının çoğu ilacını yanlış kullanıyor'

Pek çok kişinin hayatını kabusa çeviren astım, özellikle alerjenler ve sigara ile tırmanışa geçen bir hastalık. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Köylü, iyi korunması gereken hastaların çoğunun ilaçlarını yanlış kullandığını söyledi.

Dünya genelinde 300 milyon, ülkemizde de yaklaşık 3,5 milyon kişi astım hastası bulunuyor. Çocukluk çağlarında erkeklerde, ileri yaşlarda da kadınlarda daha çok görülüyor. VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Köylü, 7 Mayıs Dünya Astım Günü'nde hastalıkla ilgili, "Astım, hastada özellikle sabaha doğru oluşan hırıltılı solunum, öksürük, göğüste baskı hissi ve nefes darlığı gibi yakınmalarla karşımıza çıkar. Eğer anne-babadan birinde astım tablosu varsa çocuklarda yüzde 20-30 oranında, her ikisinde de astım varsa çocuklarda yüzde 60-70 oranında astım gelişebilir. Bu hastalarda sigara kullanımı, tek başına etken olmasa bile tetik çekici mekanizma işlevi görür. Sigara, yol açtığı hasarın yanı sıra solunum yoluyla kullanılan ilaçların etkisini de azaltır. Obez hastalar da risk altındadır. İnek sütü veya soya fasulyesi polimerleriyle beslenen çocuklarda da astım riski yüksektir. Öte yandan sonbahar-kış geçişlerindeki viral enfeksiyonlar, astımı tetikleyebilir. Sık grip olan hastaya viral bir aşı yapılabilir" dedi.

"Çamaşır suyundan uzak durun"

Astımı tetikleyebilecek noktaları da vurgulayan Uzm. Dr. Köylü, şu uyarılarda bulundu:

"Ev kadınlarının, temizlik yaparken kullandıkları kimyasalları hava yoluyla almaları sonucu ciddi ataklarla karşı karşıya kaldıklarını sık sık görüyoruz. Bu tip hastalar, kendilerini çok iyi korumalı. Nefes darlığı şikayetine yol açan etkenlerden uzak kalmalılar. Polene bağlı alerjisi olanlarda sabah saat 10'a kadar daha ciddi tablolar gözlenebilmektedir. Buna dikkat etmeliler. Nisan-Mayıs aylarında şikayetleri artan bir hastada erken açan ağaçlar ve erken biten otların meydana getirdiği polen alerjisi kritik önemdedir. Sonbaharda da duvarlarda su kaçağı olarak değerlendirilen, boya badanada siyahımsı-sarımsı renkte dökülmeye neden olan mantar sporlarını içeren tablolar oluşur. Bunlar da akciğerleri provoke ederek astıma yol açabilir. Astım, nefes yoluyla alınan inhalasyon ilaçlarıyla tedavi edilebilir. Astım hastalarının çoğu, aldıkları ilacı nasıl doğru kullanacaklarını bilmiyor. Biz hekim olarak, doğru yöntemi gösteriyoruz. Yanlış kullanım, ekonomik külfet getirmesinin yanında tedavi sürecini sekteye uğratıp iş gücü kaybına yol açıyor. Ya doktor ya da sağlık personeli tarafından bu ilacın kullanımının uygulamalı olarak gösterilmesi gerekir."