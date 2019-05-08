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Niğde İl Müftülüğüne atama

Niğde Müftüsü Mehmet Sırrı Şık görevine başladı
 08 Mayıs 2019 21:59
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Niğde İl Müftülüğüne atama

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Niğde İl Müftülüğüne atanan Mehmet Sırrı Şık görevine başladı. Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Müftülüğü görevinde iken Niğde'ye atanan Müftü Şık, Ramazan ayının Müslümanlar için bir fırsat ayı olduğunu hatırlatarak vatandaşları Kur'an-ı Kerim okumaya davet etti.

Zikir, namaz gibi ibadetlerin yanı sıra muhabbet duygularının güçlenerek Ramazan ayı fırsatını en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Müftü Şık açıklamasında şunları söyledi;

"Manevi dünyamızın hızla kirlendiği asrımızda, Rabbimin nihayetiyle yeniden temizlenme fırsatını yakalamış durumdayız. Dolayısıyla Ramazan ayının kullara yönelik hedeflerinin tecelli etmesi için Rabbimizin rızasına uygun davranmak, fırsatını en iyi değerlendirme şekli olacaktır. Bu kapsamda zikir, namaz, niyaz ve benzeri ibadetlerin yanı sıra ümmet bilincini oluşturacak, uhuvvet ve muhabbet duygularını güçlendirecek ve gönüller arasında köprüler kuracak olan infak görevini bilhakkın yerine getirmek pek çok manevi sosyal güzelliklere vesile olacaktır. Nitekim verilen her sadaka veya zekat, bir taraftan dünyevi dertlere çare olurken diğer taraftan 'bir gönül yapma' mefhumuna hizmet edecektir. Dolayısıyla kazanan insanlık ve kardeşlik olacaktır. Mübarek Ramazan ayında ihmal edilmemesi gereken en önemli hususlardan biri de Kur'an-ı Kerimdir. Zira Ramazanı faziletli kılan Kur'an nüzulüdür. Nitekim bu bilince sahip olanlardan biri olan İmam Malik Hazretler,, Ramazan ayına girmesiyle beraber ilmi çalışmalarına ara verip sadece Kur'an-ı Kerimle meşgul olurmuş. Bu güzel misali de göz önünde bulundurarak en verimli zamanımızı Allah'ın kitabını okumaya, anlamaya ve üzerinde tefekkür etmeye vermemiz en karlı kazanımlardan biri olacaktır. Çünkü Kur'an hayat bulmayan yaşamlar, Allah'ın katında 'Ölü' sayılmaya mahkumdur"
İhlas Haber Ajansı
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