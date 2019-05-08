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12 yaşındaki çocuk, patpat kazasında hayatını kaybetti

12 yaşındaki çocuk, patpat kazasında hayatını kaybetti
 08 Mayıs 2019 22:04
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12 yaşındaki çocuk, patpat kazasında hayatını kaybetti

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen patpat kazası soncu, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen ve patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrildi. Kaza sonucu devrilen patpatın altında kalan Şehit Neşe Eryetim İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Mustafa Elibolca (12) hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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