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Ağızdaki en büyük tehlike: 20 yaş dişleri

Diş Hekimi Doktor Umut Şimşek, 20 yaş dişleri ile bilinen dişler aslında üçüncü azı dişi olup genellikle 16-21 yaşları arasında çıktığını belirterek, "Genetik faktörlere göre 20 yaş dişleri her zaman bu yaşlar arasında sürmeyebilir.
 08 Mayıs 2019 22:08
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Ağızdaki en büyük tehlike: 20 yaş dişleri

Diş Hekimi Doktor Umut Şimşek, 20 yaş dişleri ile bilinen dişler aslında üçüncü azı dişi olup genellikle 16-21 yaşları arasında çıktığını belirterek, "Genetik faktörlere göre 20 yaş dişleri her zaman bu yaşlar arasında sürmeyebilir. Tamamen ağız içinde sürmüş olan ve okluzyon denilen kapanışa ve çiğnemeye katkıda bulunuyor ise 20 yaş dişlerini çekmeye gerek yoktur" dedi.

Bazı kişilerde özellikle çene yapısının dar olmasından dolayı bu dişler sürmediğini anlatan Diş Hekimi Doktor Umut Şimşek, "Ağız içinde hiç sürmemiş 20 yaş dişleri gömük, kısmen sürmüş dişlere yarı gömük olarak nitelendirilir. Herhangi bir sorun oluşturmuyor ise gömük ve yarı gömük dişlerin çekilmesine gerek yoktur. Ancak özellikle yarı gömük dişler bazen komşu dişlerde çürümeye sebebiyet verebilir. Bazı durumlarda da etrafındaki dişetinde apse, ağrı, şişlik ve ağız açmada zorluk gibi istenmeyen durumlara neden olabilirler. Bu durumlarda hastalar diş hekimlerine müracaat etmelidirler. Bu tarz şikayete neden olan yarı gömük 20 yaş dişleri genellikle antibiyotik tedavisinden sonra çekilirler. Gerekli antibiyotik kullanımından sonra şikayetleri geçen hastalar tedavi olmadıkları takdirde belli bir süre sonra benzer şikayetlerin tekrarlanacağı hastalar tarafından unutulmamalıdır" diye konuştu.

20 yaş dişlerinin çekimleri için toplumda her zaman bir cerrahi operasyon yapılacağı inancı olsa da; bu durumun her zaman geçerli olmadığını anlatan Diş Hekimi Doktor Umut Şimşek, "Sürmüş 20 yaş dişleri eğer çeşitli nedenlerden dolayı çekilecek ise normal çekim ile genellikle tedavi edilirken, gömük ve yarı gömük 20 yaş dişleri için dikiş gerektiren cerrahi müdahaleler yapılmaktadır. Normal ve cerrahi diş çekimlerinde hastalar yarım saat tamponu çekim bölgesinde tutmalıdırlar. İşlem sonrası 2 saat boyunca herhangi bir gıda tüketimi yasaktır. Dikişli bir işlem uygulanmış ise ortalama bir hafta kadar dikiş, çekim bölgesinde tutulmalıdır. Hastalar ayrıca gerekli ilaç desteği için diş hekimlerine danışmalıdırlar" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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