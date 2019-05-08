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Bu köyde yoldan geçene ücretsiz iftar veriliyor

Bu köyde 14 yıldır Ramazan ayında yoldan geçene ücretsiz iftar veriliyor
 08 Mayıs 2019 22:43
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Bu köyde yoldan geçene ücretsiz iftar veriliyor

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kırıklı köyünde 14 yıldır her Ramazan ayında karayolundan geçenler için 4 çeşit yemeğin bulunduğu ücretsiz iftar yemeği veriliyor. Günlük yaklaşık 80 kişinin ağırlandığı iftar yemeği uygulaması için özel mutfakta profesyonel aşçı tarafından pişirilen yemekler köyün gençleri tarafından misafirlere servis ediliyor.

İl merkezine 24 kilometre mesafedeki Kırıklı köyünde merhum muhtar Alim Aşkın tarafından karayolu kenarındaki köy kahvesinde iftar saatinde bir kamyon sürücüsünün ekmek-zeytinle iftar yaptığını görmesiyle başlatılan hayırlı gelenek nesilden nesile aktarılarak devam ettiriliyor. İlk başlarda evlerde köylüler tarafından yapılan yemekler şimdi modern mutfakta profesyonel aşçı tarafından günde 4 çeşit olarak yapılıyor. Ülke genelinde bilinirliği de artan geleneğin duyulmasının ardından başta Gümüşhane'deki başka köyler olmak üzere diğer şehirlerde de benzer uygulamalar başlarken, Kırıklı köyünde günlük 80 kişi iftar yapıyor.

"Hiç tanımadığımız insanlarla beraber ekmeğimizi paylaşıyoruz"

Kırıklı köyü muhtarı Fikret Bulut, 2004 yılında bir kamyoncunun ekmek ve zeytinle iftar yapmasını gören dönemin muhtarı merhum Alim Aşkın'ın bu geleneği başlattığını belirterek, "Köylümüzle konuşarak alınan bu kararın ardından yemekler ilk zamanlarda evlerde pişiyordu. Zamanla kalabalıklaştığı için şuanda özel mutfağımız, profesyonel aşçımız var. Köylülerimiz tarafından bütçesi karşılanıyor. Bundan sonra da iftarları devam ettirmeyi düşünüyoruz. İlk zamanlarda günde 30-40 kişiye iftar veriliyordu ama şuanda günlük ortalama 80 kişiyi ağırlıyoruz iftar saatinde." dedi. Yoldan geçenlerin ve uygulamayı bilenlerin durduğunu kaydeden Bulut, "Boş masalar kaldığında köylülerimiz katılıyor. Asıl amaç bir yandan da kaynaşma oluyor. Hiç tanımadığımız insanlarla beraber ekmeğimizi paylaşıyoruz." diye konuştu.

"Çok güzel bir uygulama"

Erzincan'dan Trabzon'a nakliye yapan ve iftar saatinde Kırıklı köyündeki iftar sofrasına konuk olan tır şoförü Erol Gez ise "Daha önce de bir kez iftar yapmıştım burada. Yıllardan beri uygulanan bir çalışma. Çok güzel bir uygulama. Mükemmel bir şey. Hem bizim için hem yolda kalan yolcular için. Ben buradan devam etsem Gümüşhane'de iftara yetişemeyecektim. İftarımı burada gönül rahatlığıyla yapacağım." şeklinde konuştu.

İftar saatine çok yakın aracıyla bölgeye gelen mermer ustaları ise "Yetişemeyeceğiz Gümüşhane'ye. Böyle bir organizasyon yapmışlar Allah razı olsun. Bizde iftarımızı burada yapıp gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırıklı köyündeki iftar sofrasının mutfağında görev yaparak 4 çeşit yemeği hazırlayan 35 yıllık aşçı Emsal Şahin, "Rahmetli Alim Aşkın muhtarım döneminde başlayan bu gelenek devam ettiriliyor. Ben malzemesini istiyorum, köylü getiriyor, ben kendi programıma göre pişiriyorum. Yemekle ilgili bugüne kadar herhangi bir şikayet olmadı." dedi.
İhlas Haber Ajansı
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