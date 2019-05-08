1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tedavi gören eşine zaman ayırınca işinden oldu

Sivas'ta yaşayan Mehmet Yaşar, kanser tedavisi gören eşinin art arda geçirdiği ameliyatlar nedeniyle çalıştığı iş yerinden sürekli izin almak zorunda kalınca işinden oldu.
 08 Mayıs 2019 23:00
Yazdır
Tedavi gören eşine zaman ayırınca işinden oldu

Sivas'ta yaşayan Mehmet Yaşar, kanser tedavisi gören eşinin art arda geçirdiği ameliyatlar nedeniyle çalıştığı iş yerinden sürekli izin almak zorunda kalınca işinden oldu.

Sivas'ta yaşayan Mehmet Yaşar, kanser şüphesiyle tedavi altına alınan eşi Şükriye Yaşar'ın geçirdiği 2 ameliyat süresince iş yerinden sıkça izin almak zorunda kalınca patronu tarafından işten çıkartıldığını iddia etti. İddiaya göre; Şükriye Yaşar göğsünde oluşan şişlik dolayısıyla yaklaşık 6 ay önce hastaneye başvurdu. Doktorlar Yaşar'ın ameliyat olması gerektiğine karar verdi. Yaşar iki ameliyat geçirdi. Bu süreçte eşi ve 3 yaşındaki kızı Hiranur ile yakından ilgilenmesi gereken Mehmet Yaşar ise iş yerinden sıklıkla izin almaya başladı. Yaşar'ın iddiasına göre patronu işlerinin iyi gitmediği gerekçesiyle kendisini işten çıkarttı. Eşinin sağlığına kavuşması için mücadele veren Yaşar, eşinin durumuna üzülürken bir şok da işsiz kalınca yaşadı. Yaklaşık 4 aydır işsiz olduğunu belirten Yaşar, eşinin tedavisini sürdürebilmek ve ailesini geçindirebilmek için iş arıyor.

Ameliyatların ardından eşinin işten çıkarılmasının kendilerini kötü etkilediğini belirten Şükriye Yaşar, "Göğsümde şişkinlik oldu ve hastaneye gittik. Ondan sonra zaten acil bir şekilde doktor ultrason çektirtti. Hemen ardından ise ameliyata karar verildi ve ameliyata aldılar. Ameliyatın ardından göğsümdeki sıvının geçmediği belli oldu. Ameliyatın ardından şırınga ile çektiler fakat geçmeyince tekrar ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ardından ikinci ameliyatı oldum. Eşim bu süreçte çocuğumuza baktı ve benimle ilgilendi. Eşim ben ameliyat olduğumda çocuğa bakmak zorundaydı ve bu süreçte işten çıkarttılar. Bu durum bizleri kötü etkiledi. Benim ameliyatımın ardından eşim yaklaşık 4 aydır işsiz" dedi.

Eşini sağlığının kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirten Mehmet Yaşar, "Bu süre zarfında ilk başta ameliyat dediler. İlk ameliyatını olduğu süre zarfında işte çalışıyordum. Eşim hastanede yattığı içinde çocuğa bakmak zorunda kaldım. Tekrar eşimin yanına gidip geliyordum ve eşimle ilgileniyordum. Patronum bu duruma yüz asmaya başladı. Eşimin sağlığı benim için daha önemliydi. Her gün hastaneye gitmem onlara abes geldi. Onların yardım etmeleri lazımdı. Bana iş yok dediler işten çıkarttılar. Senin de durumun belli hastan var dediler. İşsiz kaldık 4-5 aydır her iş yerine gidiyorum form bırakıyorum. Geçen yıl verdiğim forma bu yıl olumsuz şekilde dönüş yaptılar. İş adamlarından önce iş istiyorum sonra aileme huzurlu bir ortam istiyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altın değerinde mantar: Kuzugöbeği
08 Mayıs 2019 23:08		 Gaz lambalarıyla arıyorlar! Kilosu 45 lira
08 Mayıs 2019 22:51
Bu köyde yoldan geçene ücretsiz iftar veriliyor
08 Mayıs 2019 22:43		 Ramazana has özel lezzet : Susamlı helva
08 Mayıs 2019 22:28
Küçük piyanist ilk yarışmasında Avrupa birincisi
08 Mayıs 2019 22:23		 Bu otun, kilosu 600 liradan alıcı buluyor
08 Mayıs 2019 21:43
İtfaiye eri hastalığa yenik düştü
08 Mayıs 2019 21:39		 Yüzücü Seyfi Diker'den Tolga Öcal açıklaması
08 Mayıs 2019 20:44
Dünyada bir ilk! Türk pilot tarihe geçti
08 Mayıs 2019 19:36		 Şehit Muammer Ateş son yolculuğuna uğurlandı
08 Mayıs 2019 19:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararı
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı Kurum İçi Nakil Duyurusunu yayımladı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bazı partiler adaylarını geri çekti
AK Parti'den yeni kanun teklifi
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cebren ve hile 1
tolga öcal 1
benim senden tek istediğim dudaklarından öpmek 6
Toplum,tedavisi olmayan bir hastalıktır 1
dedirten başlık 3
haşat etmek 4
Ahmet davutoğlu'nun rest çekmesi 4
Yine de 2
Binali Yıldırım'ın rest çekmesi 2
hiç tadım yok 4
SON İLANLAR
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 20 İşçi Alacak
Adana Pozantı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam