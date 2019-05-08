'YSK hakimleri, vicdanlarıyla hareket etmistir'

Orta Doğu Teknik Üniversiteliler Derneğinden (ODTUBIRDER), YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Olusturulmak istenen baskıcı havaya karsın, YSK hakimleri vicdanlarıyla hareket etmis, Istanbul icin secimi yenileme kararı almıstır." ifadeleri kullanıldı.

Derneğin Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, demokrasi soleni havasında gecen 31 Mart secimlerinde, Istanbul Belediye Baskanlıgı ile alakalı hukuksuzluk iddialarını gecerli bulan YSK'nin secimi yenileme kararı aldığı hatırlatıldı.

Secimlerde itiraz hakkının demokrasi ve hukukun vazgecilmez bir geregi olduğu vurgulanan açıklamada, buradaki asıl amacın milli iradenin en dogru sekilde ortaya cıkmasının garanti altına alınması olduğu belirtildi.

YSK'nin aldıgı kararın, milletin iradesini koruma ve secimin saibeli durumunu ortadan kaldırma adına onemli olduğu değerlendirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasi ve hukuk ilkelerini carpıtmaya donuk bir takım cabaların oldugu gorulmektedir. Istanbul'da yapılan secime iliskin olumsuzlukları goz onune seren sebeplerin acıkca ortada oldugu, secimlerin iptal edilmedigi, tek bir vatandasımızın dahi oy verme hakkı elinden alınmadıgı halde 'sandıkta kazandık, YSK'da kaybettik' seklindeki algı insa etme cabalarını dogru bulmuyoruz."

Siyasi cevrelerin en ust duzey yetkililerinin acıklamalarıyla, karar oncesi ve sonrasında YSK'yi itham etmelerinin de kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yargıyı yeni bir 367 skandalına suruklemek istendigi gozlenmistir. Olusturulmak istenen baskıcı havaya karsın, YSK hakimleri vicdanlarıyla hareket etmis, Istanbul icin secimi yenileme kararı almıstır. Yasal zemini icerisinde yenilenecek olan secim, kimin lehine neticelenirse neticelensin, kuskulardan uzak ve vatandas iradesinin dogru tecelli ettigine guven duyulan bir sonuc olacaktır. Yenileme kararının ardından,'diktatorluk', 'sivil darbe' gibi soylemler, bizim nazarımızda hukuk ve milli irade tanımayan bir anlayısın gostergesidir. Bu yaklasımların duyarlı demokratlıkla da bagdasır yanı yoktur.

YSK uyelerine 'sokaga cıkamazsınız, yuzunuze tukururler' seklindeki hakaret ve tehditleri son derece cirkin buluyoruz. Secimin yenilenmesi yonunde oy kullanan hakimlerin cete uyesi olmakla itham edilmesi, her seyden once kurumun saygınlıgına bir saldırıdır. Bu tur yaklasımlar toplumu provokasyonlara yonlendirecek duzeydedir. Buna kimsenin hakkı yoktur. Hicbir gerekceyi goz onune almaksızın, YSK kararını elestirmek temel hukuki degerlerden ve ahlaktan uzaklasmak anlamına gelecektir. ODTUBIRDER olarak tum vatandaslarımızı, hakkı ve halkın iradesini ustun tutan tum paydaslarımızı, toplumu germek isteyen ic ve dıs mihraklara karsı daha duyarlı olmaya ve milli iradenin hukuk icerisinde tezahurune ozen gostermeye cagırıyoruz. Bizler dun oldugu gibi bugun de haktan ve milli iradenin dogru tecelli etmesinden yana olacagız."