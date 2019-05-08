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Balkondan düşen çevre mühendisi hayatını kaybetti

Rize'de, oturduğu apartmanın 5'inci katındaki balkonundan iddiaya göre dengesini kaybederek düşen TEMA Vakfı Ardeşen Temsilcisi Mine Akkoyun Balcı (36), hayatını kaybetti.
 08 Mayıs 2019 23:33
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Balkondan düşen çevre mühendisi hayatını kaybetti

Olay, saat 15.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Fırtına Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre oturduğu apartmanın 5'inci katındaki balkonunda dengesini kaybeden Mine Akkoyun Balcı, beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mine Akkoyun Balcı'nın cansız bedeni otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TEMA Vakfı Ardeşen temsilcisiydi

Çevre Mühendisi olan Mine Akkoyun Balcı bir süredir Tema Vakfı Ardeşen Temsilciliği görevini yürütüyordu. İlçede çok sayıda sosyal faaliyete öncülük eden Balcı, çocukların çevre bilinci ile yetişmelerini sağlamak amacıyla projeler yürütüyordu. Evli ve 2 çocuk annesi olan Balcı'nın ölümü ilçeyi yasa boğdu.

DHA
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