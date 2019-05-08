1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuşlar aç kalmasın diye tarlaları ekiyorlar

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kırsal alanda yıllardır ekilmeyen tarlaları "Kuşlar aç kalmasın" diye biçilmemek üzere ekiyor.
 08 Mayıs 2019 23:53
Yazdır
Kuşlar aç kalmasın diye tarlaları ekiyorlar

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kırsal alanda yıllardır ekilmeyen tarlaları "Kuşlar aç kalmasın" diye biçilmemek üzere ekiyor.

İlk olarak 2014 yılında başlatılan kullanılmayan tarlaların ekimi kapsamında bu zamana kadar Gümüşhane'de 87 köyde, 192 farklı bölgede, 669 dönüm tarla ekildi.

Hz. Ömer efendimizin "Dağlara buğdaylar serpin, müslüman ülkede kuşlar aç demesinler" sözünden hareketle başlayan çalışmalar vatandaşlar tarafından da büyük beğeni toplarken "Biz ekiyoruz, yaban hayvanları hasadını yapacak" sloganıyla yaban hayvanları için doğaya buğday, yonca, fiğ, korunga ekim çalışmaları biçilmemek üzere yapılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, şube müdürlüğü olarak 2014-2019 yılları arasında 87 köyde, 192 farklı bölgede, 669 dönüm tarla ektiklerini belirterek, "Kırsal alandaki tarlaların ekilmesi yaban hayatının birincil yiyeceklerini kapsıyor. Tohum ve otların yok olması yaban hayvanlarının yiyecek sıkıntısı çekmesine ve sayısının azalmasına neden oluyor. Bu nedenle kurum olarak yıllardır köylerde ekilmeyen tarlaları sürerek buğday, arpa, yonca gibi tohumlar ekiyoruz" dedi.

Ektikleri tarlaları kesinlikle biçmediklerini, kışın bu ekinlerin kellelerinin yaban hayvanları tarafından yenildiğini hatırlatan Aydın, "Köylünün olurunu almadan, muhtarın görüşünü almadan hiç kimsenin tarlasını ekmiyoruz. Köylülerimizin bize bu konuda büyük desteği var" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Niğde İl Müftülüğüne atama
08 Mayıs 2019 21:59		 Herkes iftar açarken onlar hayat kurtarıyor
08 Mayıs 2019 21:55
BİK Malatya İl Müdürü emekli oldu
08 Mayıs 2019 21:47		 İzinsiz çalışan kaçaklara 21 bin 294 TL para cezası
08 Mayıs 2019 21:15
Müftü ve müftü yardımcılığı sınav giriş yerleri açıklandı
08 Mayıs 2019 18:07		 OGM'den seyyar görev tazminatına yönelik açıklama
08 Mayıs 2019 16:51
Diyanet'ten hafızlık tespit sınav duyurusu
08 Mayıs 2019 16:05		 Tüketici hakem heyetlerine şikayetlerde 'perakende ticaret' başı çekti
08 Mayıs 2019 15:15
Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı Kurum İçi Nakil Duyurusunu yayımladı
08 Mayıs 2019 13:52		 Ceza yerine hediye alan sürücüler şaşkınlık yaşadı
08 Mayıs 2019 12:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:07 - Türkiye Diyanet Vakfının yardımları Kenya'da yüzleri güldürdü01:04 - Hafta sonu kurslarda nöbet tutan öğretmenlere, ek ders ücreti ödenir mi?00:42 - AK Parti'den 'İstanbul seçimleri neden yenileniyor' videosu00:39 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı00:03 - YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?00:02 - 9 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - Ramazan birlikte güzel23:58 - Üniversiteliler ortaokula matematik laboratuvarı kurdu23:53 - Kuşlar aç kalmasın diye tarlaları ekiyorlar23:48 - Öğrenciler okul sıralarından para kazanıyor
23:43 - Lipton çay fabrikası üretimi 1 yıl askıya aldı23:38 - Türkiye bu mahalleyi konuşuyor!23:33 - Balkondan düşen çevre mühendisi hayatını kaybetti23:28 - WhatsApp'tan 'mobil ödeme hizmeti'23:23 - 'YSK hakimleri, vicdanlarıyla hareket etmistir'23:18 - Silifke Belediye Başkanı kız kardeşi silahla vurdu23:13 - KKTC Başbakanı yarın istifa edecek23:08 - Altın değerinde mantar: Kuzugöbeği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
9 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
AK Parti'den 'İstanbul seçimleri neden yenileniyor' videosu
Ramazan birlikte güzel
'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haşat etmek 4
bindik bir alamete gideyoz kıyamete 3
23.06.2019 ibb başkanlığı seçimleri 1
portakalcicegi2017 1
hayatımda böyle şaibeli seçim görmedim 3
demirtaş'ın seçimler öncesi hapisten çıkarılması 4
luke skywalker'ın rest çekmesi 2
yanlış yapıyorsunuz,herkes haddini bilecek 1
Yine de 2
abdullah gül'ün rest çekmesi 6
SON İLANLAR
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 20 İşçi Alacak
Adana Pozantı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam