9 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yeni Eğitim - Öğretim Çalışma Takvimi Modelinin Tanıtımı programına katılacak.

(Ankara/13.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

3- TBMM Genel Kurulunda bazı uluslararası anlaşmalar görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu Ankara Şubesi İftar Programı'na katılacak.

(Ankara / 19.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Havacılıkta Tedarik Zinciri Geliştirme ve İhracat Konferansı"na katılacak.

(Ankara/ 13.00)

3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının nisan ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderleri Romanya'da gayriresmi zirvede bir araya gelecek.

(Sibiu)

2- KKTC'de koalisyon ortağı Halkın Partisi'nin (HP) hükümetten çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

3- İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Danıştay Başkanı Zerrin Güngör başkanlığında Danıştay ve idari yargı mensuplarından oluşan heyet, Danıştayın kuruluşunun 151. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanıklı davanın görülmesine Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Kocaeli / 09.30)

- Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturması kapsamında 1'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Düzce / 10.00)

- Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski hastane çalışanlarının bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Zonguldak / 10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarında İngiltere'nin Chelsea ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt, İspanya'nın Valencia ile İngiltere'nin Arsenal takımları karşı karşıya gelecek.

(Londra/Valencia/22.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İzmir/20.00)

3- TFF 2. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları yapılacak.

- Beyaz Grup'ta Sarıyer-Kastamonuspor 1966, Sakaryaspor-Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Tuzlaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.30/Sakarya/20.45/İstanbul/16.30/Şanlıurfa/20.30)

4- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ilk maçında Elazığ İl Özel İdare, Bayraklı Belediyespor'u konuk edecek.

(Elazığ/15.00)

5- Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Beko'nun "medya günü" etkinliği Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek. Genel menajer Maurizio Gherardini, başantrenör Zeljko Obradovic, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve oyunculardan Kostas Sloukas'ın katılımıyla basın toplantısı yapılacak.

(İstanbul/13.00)

6- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile yönetim kurulu üyeleri, Pullman İstanbul Hotel & Convention Center'da düzenlenecek iftarda basın mensuplarıyla bir araya gelecek, ardından Musa Aydın, yaklaşan uluslararası şampiyonalar ve Türk güreşinin son durumu hakkında basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/20.15)

7- İstanbul'da 10-11 Mayıs'ta düzenlenecek Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final organizasyonunun basın toplantısı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, Dörtlü Final oynamaya hak kazanan Anadolu Efes, Banvit, Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka takımlarının teknik adam ve oyuncularının katılımıyla Crowne Plaza İstanbul Florya Hotel'de yapılacak.

(İstanbul/11.00)

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