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Üniversiteliler ortaokula matematik laboratuvarı kurdu

KARS'ta mezuniyet balosu yapmak yerine topladıkları paralarla ortaokula matematik laboratuvarı kuran öğrencilerin hayalini iş insanı Sezin Baran Korkmaz gerçekleştirdi.
 08 Mayıs 2019 23:58
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Üniversiteliler ortaokula matematik laboratuvarı kurdu

KARS'ta mezuniyet balosu yapmak yerine topladıkları paralarla ortaokula matematik laboratuvarı kuran öğrencilerin hayalini iş insanı Sezin Baran Korkmaz gerçekleştirdi. Kars'ta bir otelde öğrenciler için balo düzenleyen Korkmaz, geceye de telekonferansla katıldı. Matematik laboratuvarı için teşekkür eden Korkmaz, her zaman yanlarında olacağını söyledi.

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği son sınıf öğrencileri, mezuniyet balosu için topladıkları paralarla Dede Korkut Ortaokulu'na matematik laboratuarı kurdu. Karslı iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da desteğiyle geçtiğimiz günlerde matematik laboratuvarını hizmete açan öğrencilere balo jesti geldi. İş insanı Sezgin Baran Korkmaz, balo yapmak yerine laboratuvar kuran öğrencilerin mezuniyet balosunun tüm masraflarını üslendi. Sezgin Baran Korkmaz Vakfı'nın görevlendirdiği bir kişi mezuniyet balosu için gerekli hazırlıkları tamamladı. Öğrenciler, Kars'ta bulunan bir otele balo için davet edildi. Geceye telekonferansla katılan Sezgin Baran Korkmaz, öğrencilere anlamlı davranışları için teşekkür etti. Mezun olan öğrencileri kutlayan Korkmaz, Karslı bir ağabeyleri olarak yanlarında olacağını söyledi.

Kendilerinden bir eser kalması için laboratuvar kurmayı planladıklarını söyleyen öğrencilerden Yasemin Genç, ?Matematik laboratuvarı yapmayı düşündük ve hamdolsun bunu yaptık. Her şey çok güzel devam etti ve Sezgin bey bize dedi ki mezuniyet balonuzu da ben yapacağım. Bugünkü mezuniyet balomuzu düzenleyen ve organizasyonu gerçekleştiren kendisi. Bu vesile ile tekrardan bizlerin hayalini gerçekleştirdiği için Sezgin Baran Korkmaz beye çok teşekkür ediyoruz dedi.

Baloda öğrenciler müzik eşliğinde gönüllerince dans etti, halaylar çekti.
DHA
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