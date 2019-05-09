'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Adana'nın Seyhan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza sonucu yakalandı.
|09 Mayıs 2019 00:39
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Adana'nın Seyhan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza sonucu yakalandı.
Öğretmenler Bulvarı'nda uygulama yapan Yunus timleri durumundan şüphelendikleri 01 TS 084 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü Ali İzzet Begoviç Bulvarı'nda refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi.
Otomobil sürücüsü Zeki Ş. polisten ehliyeti olmadığı için kaçtığını öne sürdü.
Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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