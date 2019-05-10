Hafta sonu DYK kurslarında nöbet tutan öğretmenlere, ek ders ücreti ödenir mi?

Bir sendika tarafından; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul/kurumlarda hafta sonlarında açılan DYK kurslarında mevzuata aykırı olarak öğretmenlere nöbet görevlerinin verildiği, buna karşın ise herhangi bir ücret ödemesinin yapılmadığını ifade ederek nöbet görevlerine ücret ödenmesini talep edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı bu talebe binaen gönderdiği cevabi yazıda özetle destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere mevzuatta yer verilmediğinden nöbet görevine bağlı ek ders ücreti ödenemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca, yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretmenlere nöbet görevi verilebileceğine dair bir düzenlemenin de bulunmadığını ifade etmiştir.

Talebin çözüme kavuşturulması, hafta sonlarında DYK kurslarında fiilen nöbet görevini yerine getiren öğretmenlerin hak ettikleri ek ders ücretlerinin ödenebilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu'na müracaat edilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu müracaatı kabul ederek hafta sonu DYK kurslarında nöbet görevi verilen öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi gerektiği yönünde karar verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu kararında; "Hafta sonu günlerinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında nöbet görevi yürüten öğretmenlere bu görevlerine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu görülmektedir. Hukuk ve hakkaniyet ilkeleri gereği idare hafta sonu nöbet görevine ihtiyaç duyuyor ve personel görevlendiriyorsa, personel arasında haksızlık ve eşitsizlik yaratılmaması, çalışma huzur ve düzeninin bozulmaması amacıyla nöbet görevini yerine getiren tüm personele nöbete bağlı ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Nöbet ücreti uygulaması ile ilgili yukarıda yer verilen toplu sözleşmenin ilgili maddesi dışında bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla nöbet uygulamasına ücret ödenmesi hususunun öncelikle yasal düzenleme ile açıklığa kavuşturulması ve bir sonraki dönem toplu sözleşmenin gündemine alınması gerektiği de açıktır. Ancak hafta sonu kurslarında nöbet görevine ihtiyaç duyulmuyorsa öğretmenlere hafta sonu nöbet görevi verilmemesi hususunda idarenin gerekli tedbirleri alması da beklenmektedir.

İdarenin konu İle ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; başvuranın talebinin 'hukuka ve hakkaniyete uygun olduğu anlaşıldığından İdarenin hafta sonu günlerinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında ihtiyaç nedeniyle nöbet görevi verdiği öğretmenlere ek ders ücreti Ödemesi hususunda gerekli yasal düzenleme yapması eğer kurslarda nöbet görevi ihtiyacı yoksa buna dair tedbirler alınarak nöbetçi Öğretmen görevlendirilmemesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmaktadır.

Destekleme ve yetiştirme kurslarında hafta sonu nöbet görevine ihtiyaç varsa görevi yerine getiren öğretmenlere ek ders ücreti ödenebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılması, nöbet görevine ihtiyaç olmaması durumunda ise nöbetçi öğretmen görevlendirilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması hususlarında MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASI," ifadelerine yer verildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, mezkur kararla hafta sonu DYK kurslarında nöbet görevi verilmesi gerektiğini açıkça belirtmiş olup gerekli yasal düzenlemelerin Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR