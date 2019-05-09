1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.
 09 Mayıs 2019 03:21
Yazdır
Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 9/3/1986 tarihli ve 19042 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Diyanet Vakfının yardımları Kenya'da yüzleri güldürdü
09 Mayıs 2019 01:07		 AK Parti'den 'İstanbul seçimleri neden yenileniyor' videosu
09 Mayıs 2019 00:42
'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
09 Mayıs 2019 00:39		 9 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
09 Mayıs 2019 00:02
'YSK hakimleri, vicdanlarıyla hareket etmistir'
08 Mayıs 2019 23:23		 KKTC Başbakanı yarın istifa edecek
08 Mayıs 2019 23:13
'Diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz'
08 Mayıs 2019 22:18		 Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ye eleştiri
08 Mayıs 2019 22:13
BBP, İstanbul'da destekleyecekleri ismi duyurdu
08 Mayıs 2019 21:23		 Bakan Soylu: Hayatımda böyle şaibeli seçim görmedim
08 Mayıs 2019 21:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:21 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı02:46 - Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı01:07 - Türkiye Diyanet Vakfının yardımları Kenya'da yüzleri güldürdü00:42 - AK Parti'den 'İstanbul seçimleri neden yenileniyor' videosu00:39 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı00:03 - YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?00:02 - 9 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - Ramazan birlikte güzel23:58 - Üniversiteliler ortaokula matematik laboratuvarı kurdu23:53 - Kuşlar aç kalmasın diye tarlaları ekiyorlar
23:48 - Öğrenciler okul sıralarından para kazanıyor23:43 - Lipton çay fabrikası üretimi 1 yıl askıya aldı23:38 - Türkiye bu mahalleyi konuşuyor!23:33 - Balkondan düşen çevre mühendisi hayatını kaybetti23:28 - WhatsApp'tan 'mobil ödeme hizmeti'23:23 - 'YSK hakimleri, vicdanlarıyla hareket etmistir'23:18 - Silifke Belediye Başkanı kız kardeşi silahla vurdu23:13 - KKTC Başbakanı yarın istifa edecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
AK Parti'den 'İstanbul seçimleri neden yenileniyor' videosu
9 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ramazan birlikte güzel
Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
Türkiye Diyanet Vakfının yardımları Kenya'da yüzleri güldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
luke skywalker'ın rest çekmesi 2
sözlüğün hayatımıza kattıkları 3
aynı zarfa konan üç oydan birinin geçersiz olması 4
dedirten başlık 3
Neymiş efendim 1
Maroon 5 1
chp'nin tüm istanbul seçimlerinin iptalini talep etmesi 1
boyalı civcivler 3
11.05.2019 ç.rizespor vs galatasaray maçı 8
tom ve jerry 2
SON İLANLAR
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam