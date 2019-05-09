Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.
|09 Mayıs 2019 03:21
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 9/3/1986 tarihli ve 19042 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.
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