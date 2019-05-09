Kuşadası Körfezi'nde 40 kaçak göçmen yakalandı
Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 8'i çocuk, 10'u kadın toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.
|09 Mayıs 2019 04:52
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Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 8'i çocuk, 10'u kadın toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik mobil radarı tarafından, Kuşadası Körfezi Ahmetbeyli açıklarında bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan hareket halindeki lastik bot içerisindeki 39'u Filistin, 1'i Irak uyruklu toplam 40 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.
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