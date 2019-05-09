1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuşadası Körfezi'nde 40 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 8'i çocuk, 10'u kadın toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.
 09 Mayıs 2019 04:52
Yazdır
Kuşadası Körfezi'nde 40 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 8'i çocuk, 10'u kadın toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik mobil radarı tarafından, Kuşadası Körfezi Ahmetbeyli açıklarında bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan hareket halindeki lastik bot içerisindeki 39'u Filistin, 1'i Irak uyruklu toplam 40 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
09 Mayıs 2019 03:21		 Türkiye Diyanet Vakfının yardımları Kenya'da yüzleri güldürdü
09 Mayıs 2019 01:07
AK Parti'den 'İstanbul seçimleri neden yenileniyor' videosu
09 Mayıs 2019 00:42		 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
09 Mayıs 2019 00:39
9 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
09 Mayıs 2019 00:02		 'YSK hakimleri, vicdanlarıyla hareket etmistir'
08 Mayıs 2019 23:23
KKTC Başbakanı yarın istifa edecek
08 Mayıs 2019 23:13		 'Diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz'
08 Mayıs 2019 22:18
Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ye eleştiri
08 Mayıs 2019 22:13		 BBP, İstanbul'da destekleyecekleri ismi duyurdu
08 Mayıs 2019 21:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:52 - Kuşadası Körfezi'nde 40 kaçak göçmen yakalandı03:21 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı02:46 - Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı01:07 - Türkiye Diyanet Vakfının yardımları Kenya'da yüzleri güldürdü00:42 - AK Parti'den 'İstanbul seçimleri neden yenileniyor' videosu00:39 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı00:03 - YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?00:02 - 9 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - Ramazan birlikte güzel23:58 - Üniversiteliler ortaokula matematik laboratuvarı kurdu
23:53 - Kuşlar aç kalmasın diye tarlaları ekiyorlar23:48 - Öğrenciler okul sıralarından para kazanıyor23:43 - Lipton çay fabrikası üretimi 1 yıl askıya aldı23:38 - Türkiye bu mahalleyi konuşuyor!23:33 - Balkondan düşen çevre mühendisi hayatını kaybetti23:28 - WhatsApp'tan 'mobil ödeme hizmeti'23:23 - 'YSK hakimleri, vicdanlarıyla hareket etmistir'23:18 - Silifke Belediye Başkanı kız kardeşi silahla vurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
AK Parti'den 'İstanbul seçimleri neden yenileniyor' videosu
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
9 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
Ramazan birlikte güzel
Türkiye Diyanet Vakfının yardımları Kenya'da yüzleri güldürdü
Kuşadası Körfezi'nde 40 kaçak göçmen yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
luke skywalker'ın rest çekmesi 2
haşat etmek 4
Zekasını beğendiğin birisinin görüntüsünü merak etme 7
07.05.2019 liverpool vs barcelona maci 2
Della 3
aynı zarfa konan üç oydan birinin geçersiz olması 4
let the linç begin 1
İftar menüsü fiyatları 4
bilemiyorum altan bilemiyorum 4
türk askeri 5
SON İLANLAR
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam