Madem 'çete' niye başvurdun?
|09 Mayıs 2019 06:10
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CHP, 'satılık çete' diye bahsettiği Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kapısına yeni bir taleple gitti.
İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararını verdiğinden ötürü YSK üyelerini önceki gün "Haram yediler", "El etek öptüler", "Sarayın 7 taşeronu" ifadeleriyle yaftalayan CHP, bu sözlerin üzerinden daha bir gün bile geçmeden aynı kurumun kapısına giderek talepte bulundu. İstanbul'da 31 Mart'ta 'tam kanunsuzluk' yaşandığını, bu nedenle büyükşehirin yanında 39 ilçede de seçimlerin iptalini isteyen CHP, aynı zamanda 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin de iptal edilmesini dilekçeyle YSK'dan talep etti.
Partinin genel başkanı Kılıçdaroğlu, önceki gün "İktidar sahiplerinin YSK'da çete mensubu 7 taşeronu vardır. 7 kişi gitti, diz çöktü, el etek öptü. YSK'daki çetelere iyi bir ders vermek zorundayız" demişti.
'ZORUNDASINIZ' DAYATMASI
Parti adına başvuruyu yapan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Tam kanunsuzluk sebebiyle başvurduk. Tam kanunsuzlukta süre şartı aranmaz" dedi. Erkek, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal ediyorsanız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da mazbatasını iptal etmek zorundasınız. İstanbul'da görev yapan sandık kurulu başkan ve üyelerini Sayın İmamoğlu mu belirledi? 24 Haziran'da da sandık kurullarında görev yapan on binlerce kişiyi de incelemek zorundasınız" iddiasında bulundu.
CHP'nin dilekçedeki iptal taleplerini somut verilerle ortaya koymak yerine ciddiyetten uzak ifadelerle anlatmaya çalışması dikkat çekti. Üyeleri baskı altına almaya çalışan ve 'zorundasınız', 'edin' gibi emir terimleri kullanmayı yeğleyen CHP'liler, şu ilginç metni kaleme aldı:
- "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini ve seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal ettiyseniz 24 Haziran 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletvekillerinin de mazbatalarını iptal ederek 24 Haziran seçimlerini de yenilemek zorundasınız. Yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimini değil, İstanbul'un tüm seçimlerini iptal edin."
Osman Özgan
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