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CHP 134 bin oyun peşine düştü

CHP, 31 Mart'ta İstanbul'da DSP ve SP adaylarına verilen yaklaşık 134 bin oyun peşine düştü. CHP yönetimi 23 Haziran'da yeniden yapılacak seçimlerde DSP ile SP'nin aday çıkarmaması için kulis ve ziyaretlere başladı
 09 Mayıs 2019 07:05
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CHP 134 bin oyun peşine düştü

Kılıçdaroğlu, YSK'nın iptal kararı sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ararken, CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı da 31 Mart öncesi kavgalı oldukları Demokratik Sol Parti'ye bir ziyarette bulundu.

CHP heyetiyle görüşen DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi, partinin İstanbul adayı Muammer Aydın'ın adaylıktan çekilip çekilmeyeceği sorusuna "Kurulları toplayıp değerlendireceğiz" cevabı verdi.

BİZİ YOK SAYAMAZLAR

Sürece ilişkin Yeni Şafak'a konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise "CHP'nin çizgisi Atatürk'ün kurduğu ilkelerle bağdaşmıyor. CHP, partimizi yok sayarak hiçbir yere varamayacağını anlamış olsa gerek. DSP'yi yok sayarak bir yere varmanın imkanı yoktur" diye konuştu. Kendisini Kılıçdaroğlu'nun aradığını bildiren SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ise "Biz kararımızı geniş bir istişareden sonra vereceğiz" şeklinde konuştu. 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da SP 1,2 oranında oy alarak 103 bin 300 rakamına ulaşmış, DSP ise 30 bin 817 oy sayısıyla 0,4'te kalmıştı.

Yeni Şafak
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