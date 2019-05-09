İç ve batı kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı
İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor
|09 Mayıs 2019 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Trakya'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor
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