Cips paketlerine katılım payı geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, paralı poşet uygulamasının ardından çalışmalarına başladığı geri kazanım katkı payı uygulamasında sona yaklaştı. 30 Haziran'da devreye girmesi beklenen uygulama için bakanlık 'Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı'nı hazırlayarak, sektörün görüşüne açtı. Buna göre ekmeklerin sarıldığı kağıtlar, yoğurt kapları, cips ve çerez ambalajlarına katılım payı geliyor.

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Buna ilave olarak geri dönüşüm yolu ile elde edilenler için de katkı payı alınacak. Bakanlıkça uygun görülen depozito kapsamında piyasadan toplanan ürünlerden ise geri kazanım katılım payı alınmayacak. Söz konusu uygulamada plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için ise piyasaya sürenler sorumlu olacak. Sınıflandırılaak ürünler Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilecek.

l Piyasaya sürülecek ürün, başka bir eşyanın ayrılmaz parçası değilse ambalaj kabul edilecek ve kazanım payı alınacak.

l Şeker kutusu, ekmeğin kağıdı, cips ve çerez ambalajları, yoğurt kabı ambalaj sayılacak.

l Gazlı ve gazsız içecekler, sporcu içecekleri, yapay soda, kola gibi içeceklerin ambalajlarından ücret tahsil edilecek.

l Alet çantası, çay poşetleri, kıyafet askıları, saksılar ve mum kapları ambalaj sayılmayacağından herhangi bir ücret alınmayacak.

l Ambalajların yanı sıra piyasaya sürülen bitkisel ve madeni yağlar, lastikler, ilaçlar için de kazanım payı tahsil edilecek.

l Zeytinyağı, prina, palm, ayçiçeği tohumu ve aspir olmak üzere diğer yağlardan, ilaçlarda ise hazır ilaçlardan ve veteriner ilaçlarından kazanım payı alınacak, eczacının kendi yaptığı majistral adı verilen ilaçlardan alınmayacak.

l Piyasaya sürülen lastikler için de kazanım payı alınacak. Ancak bisiklet ve moped lastiklerinden bu pay alınmayacak.

l Baz yağlar ile denizcilik veya havacılıkta kullanılan yağlar hariç madeni yağ olarak kabul edilen yağlardan geri kazanım payı alınacak.

Sefa Bilgitekin