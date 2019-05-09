1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cips paketlerine katılım payı geliyor

Ambalaj atıklarının geri kazanılmasını teşvik için ürünlerin ambalajından katılım payı alınacak. Kapsama lastik ve yağlar da dahil olacak
 09 Mayıs 2019 06:40
Yazdır
Cips paketlerine katılım payı geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, paralı poşet uygulamasının ardından çalışmalarına başladığı geri kazanım katkı payı uygulamasında sona yaklaştı. 30 Haziran'da devreye girmesi beklenen uygulama için bakanlık 'Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı'nı hazırlayarak, sektörün görüşüne açtı. Buna göre ekmeklerin sarıldığı kağıtlar, yoğurt kapları, cips ve çerez ambalajlarına katılım payı geliyor.

DÖNÜŞÜME KATKI YOK

Buna ilave olarak geri dönüşüm yolu ile elde edilenler için de katkı payı alınacak. Bakanlıkça uygun görülen depozito kapsamında piyasadan toplanan ürünlerden ise geri kazanım katılım payı alınmayacak. Söz konusu uygulamada plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için ise piyasaya sürenler sorumlu olacak. Sınıflandırılaak ürünler Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilecek.

l Piyasaya sürülecek ürün, başka bir eşyanın ayrılmaz parçası değilse ambalaj kabul edilecek ve kazanım payı alınacak.

l Şeker kutusu, ekmeğin kağıdı, cips ve çerez ambalajları, yoğurt kabı ambalaj sayılacak.

l Gazlı ve gazsız içecekler, sporcu içecekleri, yapay soda, kola gibi içeceklerin ambalajlarından ücret tahsil edilecek.

l Alet çantası, çay poşetleri, kıyafet askıları, saksılar ve mum kapları ambalaj sayılmayacağından herhangi bir ücret alınmayacak.

l Ambalajların yanı sıra piyasaya sürülen bitkisel ve madeni yağlar, lastikler, ilaçlar için de kazanım payı tahsil edilecek.

l Zeytinyağı, prina, palm, ayçiçeği tohumu ve aspir olmak üzere diğer yağlardan, ilaçlarda ise hazır ilaçlardan ve veteriner ilaçlarından kazanım payı alınacak, eczacının kendi yaptığı majistral adı verilen ilaçlardan alınmayacak.

l Piyasaya sürülen lastikler için de kazanım payı alınacak. Ancak bisiklet ve moped lastiklerinden bu pay alınmayacak.

l Baz yağlar ile denizcilik veya havacılıkta kullanılan yağlar hariç madeni yağ olarak kabul edilen yağlardan geri kazanım payı alınacak.

Sefa Bilgitekin

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mersin'de açık alanda ilk karpuz hasadı yapıldı
08 Mayıs 2019 10:20		 Seçim için rezervasyon iptal eden tatilci ücretini nasıl iade alacak?
07 Mayıs 2019 11:37
Ramazan ucuzlukla geldi
06 Mayıs 2019 13:15		 TOBB Başkanı: e-ihracatta fırsat çok büyük
04 Mayıs 2019 14:12
Tüketicilere ramazanda 'yüksek fiyat ve indirim' uyarısı
04 Mayıs 2019 13:24		 İstanbul'da Halk Ekmek pide fiyatı belli oldu
04 Mayıs 2019 12:11
Hasat başladı fiyatlar düştü
03 Mayıs 2019 07:35		 Devre mülkte dolandırıcılara paranızı kaptırmayın
30 Nisan 2019 11:11
Yılın ilk çeyreğinde 4 milyar TL'nin üzerinde turizm geliri elde ettik
30 Nisan 2019 11:05		 Yazlıklara talep patlaması
29 Nisan 2019 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:47 - Sosyal medyada herkes bu yazıyı paylaşıyor08:40 - Sözde 'milli ve yerli' sanatçılara sert tepki08:35 - Sabri Uzun avukatından 'FETÖ'cülerle aynı koridorda' itirazı08:28 - Van'da 'Ben Daha Çocuğum' Projesi08:11 - AK Parti her haneye girecek08:00 - 20 kişiyi kurtaran kayıktaki kahraman07:52 - Çek borcundan tutuklanan bitkisel hayattaki esnaf hastanede tutulacak07:40 - Fitness hocası elleri ayakları bağlı site bahçesinde ölü bulundu07:30 - ABD'den İstanbul seçimleri hakkında küstah açıklama07:20 - Erdoğan'dan talimat: Sahaya erken çıkın
07:05 - CHP 134 bin oyun peşine düştü06:50 - Gezi kalkışmasının bütün aktörleri bir araya geldi06:40 - Cips paketlerine katılım payı geliyor06:30 - İç ve batı kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı06:10 - Madem 'çete' niye başvurdun?04:52 - Kuşadası Körfezi'nde 40 kaçak göçmen yakalandı03:21 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı02:46 - Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
ABD'den İstanbul seçimleri hakkında küstah açıklama
CHP 134 bin oyun peşine düştü
Erdoğan'dan talimat: Sahaya erken çıkın
Gezi kalkışmasının bütün aktörleri bir araya geldi
Fitness hocası elleri ayakları bağlı site bahçesinde ölü bulundu
Çek borcundan tutuklanan bitkisel hayattaki esnaf hastanede tutulacak
AK Parti'den 'İstanbul seçimleri neden yenileniyor' videosu
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tel şehriyeli sütlü tatlı 5
iyi insanlara kötü davranmak 1
12.05.2019 m.başakşehir vs ankaragücü maçı 5
sadi güven 3
selam ve dua ile 1
11.05.2019 ç.rizespor vs galatasaray maçı 8
selvi boylum al yazmalım 5
her şey çok güzel olacak 7
bindik bir alamete gideyoz kıyamete 3
bayan 2
SON İLANLAR
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 75 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam