Erdoğan'dan talimat: Sahaya erken çıkın
|09 Mayıs 2019 07:20
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Teşkilatın sahaya geç çıktığı yönündeki eleştiriler ile ilgili Erdoğan'ın "'4-5'te çıkıyor, iki saat dolanıyorlar' eleştirilerine izin vermeyin. Erken saatlerde sahaya inin.
Kapı kapı dolaşın. Vatandaşları dinleyin" dediği öğrenildi. Erdoğan "7-24 çalışacağız ve gönüllere dokunacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, YSK'nın verdiği kararın şaibeye yol açmasına izin verilmemesi ve bunun vatandaşa iyi anlatılması gerektiği vurguladı. Erdoğan toplantıda "Eskort ve korumalarla vatandaş ile aranıza duvar örmeyin" diyerek parti çalışmalarında lüks ve çakarlı araç kullanımından kaçınmaları konusunda kurmaylarını uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzer bir uyarıyı önceki günkü grup toplantısı çıkışında da yaptığı öğrenildi.
Meclis'te danışmanlarına "İstanbul'a giderken arkamızda sayısız araç oluyor. Niçin herkes ayrı araçlara biniyor? Herkes iki minibüste toplansın" diyerek uyarıda bulunduğu belirtildi.
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