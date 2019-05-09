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Fitness hocası elleri ayakları bağlı site bahçesinde ölü bulundu
Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan 20 katlı bir binada meydana geldi. Site sakinleri sitenin bahçesinde elleri, ağzı ve ayakları bağlı, kanlar içinde yerde yatan bir kişi gördü. Durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi
|09 Mayıs 2019 07:40
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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Afgan uyruklu İran vatandaşı Emin Ellahi (30) olduğunu tespit etti.
6'NCI KATTAN DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ
Emin Ellahi'nin 6 aydır bu sitede oturduğu ve fitness eğitmenliği yaptığı belirlendi. Polis elleri, kolları ve ağzı bağlı olan fitness hocasının 6'ncı kattan düştüğünün bilgisine ulaştı.
Yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından Emin Ellahi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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