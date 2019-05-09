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AK Parti her haneye girecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal kararını aldığı gece Başkan Erdoğan başkanlığında toplanarak ilk stratejilerini belirleyen AK Parti'de kampanyanın oturtulacağı zeminle ilgili de çalışma başladı
 09 Mayıs 2019 08:11
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AK Parti her haneye girecek

Parti kurmayları, geçmiş dönemde AK Parti'nin seçim başarılarının temelinden birini oluşturan 'ev ziyaretleri'nin yine ön planda olacağı, kamuoyuna dönük sert mesajların verildiği bir görüntüden uzak durularak sürecin işletileceğini ifade ediyor.

YALOVA, AĞRI ÖRNEĞİ

Daha önce seçim usulsüzlükleri nedeniyle Yalova ve Ağrı'da, seçimlerin yenilenme kararının ardından AK Parti, hem bakanlar, hem parti yöneticileri, hem de milletvekilleri olarak yoğun bir çıkarma yaparak kampanya yürütmesine rağmen kaybetmişti. Bu kadar kalabalık ve yoğun bir kampanya yürütülmesinin partiye yarar yerine zarar verdiği tecrübesini paylaşan parti kurmayları, bu nedenle İstanbul'da son derece dikkatli bir strateji izlenmesi gerektiği üzerinde duruyorlar. Parti kurmaylarının özellikle dikkat ettiği hususu, küçük bir farkla alınabilecek bir seçimin, yoğun kampanya ve yüksek düzeyli mesajlar nedeniyle zorlanılabilecek bir tabloya dönüşebileceği endişesi oluşturdu. Bu nedenle kampanyanın böylesi bir 'abartıdan uzak' olması gerektiği öne çıkıyor.

İLK HEDEF SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMEN

Ramazan nedeniyle yapılacak iftar programlarının da abartıdan uzak olması gerektiği mesajı Başkan Erdoğan'dan tüm partililere ulaşırken, parti temsilcilerinin de kalabalık toplantılar yerine daha küçük gruplarla daha etkili bir sohbet ortamının aranması gerektiği üzerinde duruluyor. Özellikle 31 Mart'ta sandığa gitmeyen AK Parti seçmeninin sandığa giderek partilerine sahip çıkmasını sağlamaya dönük samimi ortamda gerçekleştirilecek ev ziyaretleri, bu nedenle AK Parti kurmayları açısından seçimin itici gücünü oluşturacak.

  • ŞERİFE GÜZEL

Star Gazetesi
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