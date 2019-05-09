20 kişiyi kurtaran kayıktaki kahraman
|09 Mayıs 2019 08:00
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Adana'da önceki gün, Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'de cep telefonuyla konuşan 17 yaşındaki G.K., birden vatandaşların şaşkın bakışları arasında kendini nehre attı. Suda çırpınan genç kız akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Nehrin kıyısında, yıllardır kayığına dizdiği balonlara atış yaptıran İsmail Ağdemir, vatandaşların yardım çığlıklarını duyunca, hemen kayığına binerek, hızla genç kızın sürüklendiği bölgeye doğru kürek çekmeye başladı.
Kısa sürüde olay yerine ulaşan Ağdemir, suda batıp çıkan genç kızı kollarından tutarak, kayığına almayı başardı. Bu sırada olay yerine gelen CANKUR ekipleri Ağdemir'in kayığındaki genç kızı kıyıya çıkarırken sağlık görevlileri de ilk müdahaleyi yaptı. Genç kız, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatandaşlar Ağdemir'i "İşte kahraman" diyerek alkışladı.
'HEMEN BENİ ÇAĞIRIYORLAR'
İsmail Ağdemir, bugüne kadar Taşköprü'den Seyhan Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulunan 20 kişiyi kurtardığını söyleyerek, köprüden biri atladığı zaman ya ben görüyorum ya da hemen beni çağırıyorlar. Nehirde akıntı olmasına rağmen o an Allah bana ayrı bir güç veriyor ve normalde 10 dakika sürecek yere, 2-3 dakikada ulaşarak insanları kurtarıyorum. Benimki kahramanlık değil, sadece vatandaşlık görevimi yapıyorum" dedi.
MURAT KARAMAN
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