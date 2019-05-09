Van'da 'Ben Daha Çocuğum' Projesi
|09 Mayıs 2019 08:28
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Van'da yürütülen "Ben Daha Çocuğum" projesi kapsamında jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri okullarda öğrencilerle keyifli vakit geçiriyor.
JANDARMADAN ERKEN YAŞTA EVLİLİĞE ÖNLEM PROJESİ
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde başlatılan, erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Bu eğitim öğretim yılında çocukların eğitimlerini güven içinde sürdürmesini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde tedbir alan ekipler, okulları da ziyaret ederek çocuklarla bir araya geliyor.
İLKOKULU ZİYARET EDİP, ÇOCUKLARLA OYNADILAR
İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, "Ben Daha Çocuğum" projesi çerçevesinde, ilçedeki Dilmetaş İlkokulu'nu ziyaret etti.
Ekipler, çocuklara çeşitli hediyeler verip onlarla oyunlar oynadı.
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