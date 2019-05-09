Sabri Uzun avukatından 'FETÖ'cülerle aynı koridorda' itirazı
26 Nisan'da tutuklanan eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un avukatı, tutuklama kararına karşı itirazda bulundu
|09 Mayıs 2019 08:35
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26 Nisan'da tutuklanan eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un avukatı, tutuklama kararına karşı itirazda bulundu.
Sabri Uzun'un avukatı itiraz dilekçesinde, müvekkilininin yıllardır FETÖ'nün hedefinde birisi olarak, FETÖ'cü hakim ve savcılarla aynı koridorda yer aldığını, hatta eski savcı Mustafa Bilgili'nin de bulunduğunu aynı koridorda bulunduğunu öğrendiklerini, bu durumun müvekkilinin ciddi anlamda can güvenliği tehlikesi yaşadığını bildirdi.
İtirazı değerlendiren Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi itirazı reddederek tutukluluğunun devamına kararı verdi.
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