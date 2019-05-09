1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal medyada herkes bu yazıyı paylaşıyor

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Adayı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla başlayan "Her şey güzel olacak" mesajının ardından yayınlanan bir mesaj paylaşım rekoru kırıyor. Mektupta, sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya eleştiriliyor, Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekiliyor
 09 Mayıs 2019 08:47
Yazdır
Sosyal medyada herkes bu yazıyı paylaşıyor

Türkiye yeni bir süreçten daha geçiyor! Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul kararı sonrası Yüksek Seçim Kurulu üyelerine karşı başlatılan linç kampanyasına ABD'den de destek geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, YSK kararı için "not ediyoruz" mesajının ardından sosyal medyada yer alan bir mektup paylaşım rekoru kırıyor.

"Sessiz yığınların sesi" imzalı paylaşan mesaj sosyal medyada çığlığa döndü. İşte o mesaj;

"Kah eğlence dünyasında oldukları ve çok takipçileri olduğu için kah yurt dışından fonlanan medya kuruluşlarını ellerinde bulundurdukları için, kah akademide örgütlü oldukları için sesleri yüksek çıkanların tüm toplum adına anlattıkları hikayeyi dinliyoruz. Çoğunluk olduklarını ve milletin duygularına tercüman olduklarını söylüyorlar. Buna karşılık, her seçimde ezici çoğunluk olduklarını gösterdikleri halde sesleri bastırılanlar sosyal medya üzerinden tüm dünyaya ulaşmaya çalışıyorlar.

Sesleri duyulmayanlar, tek bir hikayeye mahküm edilmek istemediklerini söyleyerek bu mesajı paylaşıyorlar:

Sesimizi duyan var mı;

Bizler toplum olarak; geniş halk kesimlerini ve ülkenin sesi duyulmayan çoğunluğunu teşkil ettiğimiz halde bizleri marjinal bir azınlık gibi göstermeye, bizleri yok saymaya, ötekileştirmeye ve hedef göstermeye çalışan odakların eylemlerinden rahatsızız.

Ülkemizi adeta bir korku iklimi içinde göstererek dışarıya şikayet etmelerine, emperyalist iştahları kaşıyarak halkın büyük çoğunluğunun keyfini sürdüğü özgürlükleri ortadan kaldırmalarına, bir grup Batıcı azınlığın sefasını sürdüğü, baskıcı uygulamaların kabul gördüğü eski Türkiye'yi geri getirmelerine müsaade etmeyeceğiz.

Üyesi olduğun sivil toplum kuruluşlarına, partilere, sendikalara, veli gruplarına, aile gruplarına, ulaşabildiğin bütün köşe yazarlarına, gazetelerin, televizyonların yayın yönetmenlerine, devam ettiğin toplantı gruplarına, arkadaş gruplarına, aklına gelen, elinin, gönlünün yettiği her yere gönder.

Sessizliğini, söyleyecek bir sözün olmadığı şeklinde yorumlayanlara sesini duyur.

Milletin sesine kulak verin...

Bu toprakları vatan bilen, kaderini bu toprakların ve bu milletin kaderine bağlamış olan, her siyasi gelenekten, her yaşam biçiminden gelen, bu toprağın sevinciyle gülen, kederi ile hüzünlenen, din, dil, sınıf, cinsiyet, ırk farkı gözetmeksizin bu ülkenin evladı olan, buradan başka gidecek yeri olmayan bizler, emperyalistlerin toprağımızdan, vatanımızdan, milletimizin ve çocuklarımızın ortak geleceği üzerinden ellerini çekmesini istiyoruz.

Bu topraklarda savaş, sömürü, kışkırtma, kardeş kavgası istemiyoruz.

Emperyalistlerin ve onların işbirlikçilerinin kirli emelleri uğruna milletimizin kışkırtılmasını, hepimizin hakkı olan güzel bir gelecek arzusunun, onların çıkarları doğrultusunda kardeş kavgası için kullanılmasını kabullenmiyoruz.

Ülkemizin son yıllarda yaşadığı sarsıntıların nedenlerini çok iyi biliyoruz.

Ülkemiz üzerinde emelleri olan odaklar, topraklarımızı ve insanımızı yıllardır sömüren çıkar şebekeleri, dünyanın pek çok ülkesine yaptıkları gibi bu toprakları da yıllardır sömürüyorlar.

Bu sömürü düzeninden çıkmak, zincirlerimizi kırmak için ilk defa büyük bir fırsat yakaladık.

Halkın, lideri etrafında kenetlenmesi ile ortaya çıkan enerji ile on yıllardır yapılamaz denilen pek çok şeyi başarıp, özgüvenimizi yeniden kazandık.

Biz uluslararası çıkar şebekelerinin bizleri mahküm ettiği kölelik düzeninden çıkmak istedikçe millet olarak daima saldırı altında kaldık ve cezalandırılmak istendik.

Oy verdiğimiz parti kapatılmaya, başa getirdiğimiz hükümetler defalarca darbe ile ortadan kaldırılmaya, sokak kalkışmaları ve ekonomik saldırılarla yıkılmaya çalışıldı.

FETÖ gibi işbirlikçi oluşumlar adalet mekanizmasını ve devlet bürokrasisini yozlaştırmak, bizleri devletimize düşman etmek için elinden geleni yaptı.

Bizlerin refahına, huzuruna ve mutluluğuna harcanması gereken büyük bir enerji bu şer odakları ile verilen beka mücadelesine aktarıldı.

Elbette çözüm beklediğimiz pek çok başlık var.

Daha fazla barış, kardeşlik, refah, huzur ve mutluluk hepimizin ortak beklentisi.

Ne var ki bize bunları emperyalistlerin getirmeyeceğini çok iyi biliyoruz.

Irak'ta, Suriye'de yaptıkları ve Venezuela'da yapmaya çalıştıkları gibi bize sözde demokrasi getirmelerine ihtiyacımız yok.

Darbeler ve başka gayrimeşru müdahalelerle demokrasi olmaz.

Bizler kendi demokrasi hikayemizi kendimiz yazabilecek olgunluktayız.

İçişlerimize müdahale edilmesine, asla yerine getirmeyecekleri demokrasi, özgürlük, kardeşlik gibi vaatlerle bizleri kışkırtıp aramıza nifak sokmalarına, bizleri kamplara ayırmalarına müsaade etmeyeceğiz.

Suriye ve Irak'a reva gördükleri deli gömleğini giymeyeceğiz.

Millet olarak kenetleneğiz, birbirimizi kucaklayacağız, sosyal medyadan üzerimize boca ettikleri yalanlara, kışkırtmalara ve milyonlarca dolar harcayarak yürüttükleri algı operasyonlarına prim vermeyeceğiz.

Türkiye paydasında birleşeceğiz, bölünmeyeceğiz.

Bizler milletiz, halkız, vatandaşız, anayız, babayız, evladız, kardeşiz.

Bizler işçiyiz, memuruz, çiftçiyiz, işvereniz, sanatçıyız, esnafız, akademisyeniz, öğrenciyiz...

Bizler Türküz, Kürdüz, Lazız, Çerkeziz, Abazayiz...

Emperyalistleri ve onların içerideki işbirlikçilerini akılla, irfanla yeneceğiz, hep yaptığımız gibi bir kez daha oyunlarını boşa düşüreceğiz.

Anadolu'nun binlerce yılda damıtılmış bilgeliğini onlara tattıracağız. Arif olacağız, birlik olacağız, daima millet olacağız!"
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi
09 Mayıs 2019 09:47		 Hayatını kaybeden muhtarın eşi muhtarlığa aday oldu
09 Mayıs 2019 09:32
Bakanlık açıkladı: Mayıs ayında keneden 3 ölüm vakası gerçekleşti
09 Mayıs 2019 09:30		 HDP'li Belediye şehit yakınlarını işten çıkardı
09 Mayıs 2019 09:10
İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması
09 Mayıs 2019 09:07		 'Sandık kurulu' mevzuatı yeniden düzenlenecek
09 Mayıs 2019 08:57
Bakan Selçuk: Nafakada 5 yıl sınırı kadınları mağdur eder
09 Mayıs 2019 08:55		 Van'da 'Ben Daha Çocuğum' Projesi
09 Mayıs 2019 08:28
AK Parti her haneye girecek
09 Mayıs 2019 08:11		 ABD'den İstanbul seçimleri hakkında küstah açıklama
09 Mayıs 2019 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:07 - Borsa, güne yatay başladı10:05 - MEB, uygulama birliği sağlamak için, acilen 'Ek Ders Bülteni' yayınlamalıdır10:00 - Gram altın 255 lira seviyelerinde09:56 - Cem Yılmaz sahnede fenalaştı herkes şaka sandı09:49 - Nöroşirürji uzmanı, Aort diseksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti09:47 - İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi09:39 - 'Devlet yardımlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz'09:38 - Dolar güne 6,18 TL'den başladı09:35 - Kendi mezar taşını yaptırıp Taksim'de dolaştı09:34 - Ramazan davulcusu kalbine yenik düştü, köyde sahurların tadı kaçtı
09:32 - Hayatını kaybeden muhtarın eşi muhtarlığa aday oldu09:30 - Bakanlık açıkladı: Mayıs ayında keneden 3 ölüm vakası gerçekleşti09:29 - Kara yollarında durum09:29 - Süpermarkette yılın indirimi09:27 - Mardin'de eski polislere FETÖ operasyonu: 12 gözaltı09:23 - Mesleki ve teknik eğitimde 'kalite güvence sistemi' dönemi09:10 - HDP'li Belediye şehit yakınlarını işten çıkardı09:07 - İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ABD'den İstanbul seçimleri hakkında küstah açıklama
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
CHP, 134 bin oyun peşine düştü
İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması
Erdoğan'dan talimat: Sahaya erken çıkın
'Sandık kurulu' mevzuatı yeniden düzenlenecek
Gezi kalkışmasının bütün aktörleri bir araya geldi
Fitness hocası elleri ayakları bağlı site bahçesinde ölü bulundu
Çek borcundan tutuklanan bitkisel hayattaki esnaf hastanede tutulacak
Sabri Uzun avukatından 'FETÖ'cülerle aynı koridorda' itirazı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
selvi boylum al yazmalım 5
sandığa gitmeyen küskünleri çekmek 1
let the linç begin 1
İftar menüsü fiyatları 4
chp'nin yaptığı akılalmaz nanoteknolojik hile 4
tatil beldelerinin 23 haziran paylaşımları 3
Dardanel 6
anadolu ajansı'nın kadir mısıroğlu paylaşımı 1
bayan 2
Maroon 5 1
SON İLANLAR
Sivas Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Aİlım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 75 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam